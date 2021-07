¡Alegría al volver! Hinchas, grandes protagonistas en regreso de Liga

Luego de 496 regresó el fútbol con público al estadio Atanasio Girardot para el inicio de la Liga II-2021 entre Deportivo Independiente Medellín contra Águilas Doradas. Las 3.000 boletas disponibles se esfumaron en minutos y solo unos afortunados pudieron presenciar este encuentro que medía la distancia social y el comportamiento para seguir contando con los hinchas en la fiesta del fútbol.

Jóvenes, señores fueron llegando poco a poco a las cercanías del estadio, unos hicieron sus previas particulares con amigos al calor de unas cervezas y pensando qué equipo iba a poner el ‘Bolillo’, otros expectantes por el debut de los refuerzos y muchos que ya estaban felices por volver a ver el equipo de sus amores jugando en ese lugar donde se van las preocupaciones por 90 minutos y todo se concentran alrededor de la pelota y la red.



Doña Gloria Quintero, una fervorosa abuela poderosa hasta la médula fue de las primeras personas en llegar al Atanasio. “Me siento feliz de volver a ver al ‘Medallo’, estamos más contentos porque nos trajeron más gente”, declaró.



Sobre como consiguió la boleta, Doña Gloria explicó que “la boleta me la consiguieron, como yo soy de una barra, me pidieron el favor que trajera la bandera para ponerla y por ahí derecho me dieron la boleta (risas)”.



Finalmente, el anhelo de la señora es de ver campeón a su poderoso del alma. “El gran anhelo este semestre es ver campeón al ‘Medallo’, ya que no nos dio el coronavirus, vamos derecho a la estrella”.



Tras cruzar los dos anillos de seguridad, la gente se fue acomodando a lo largo de las tribunas de norte y occidental, con todos los trapos y los bombos, la barra Rexixtenxia Norte acompañará a su equipo como en aquella final contra el Tolima. “Esto es como volver por primera vez al estadio, tantos meses estando afuera, hasta que se nos dio volver. Estamos muy felices más allá del resultado”, precisó Steven quien llegó desde San Antonio de Prado para alentar a su equipo adorado.



Se espera que este plan piloto de gente en las tribunas continúe, dependiendo del comportamiento, dispondrán el ingreso para los juegos de la Liga femenina y los de Atlético Nacional. ¿Cómo está el Atanasio? Coqueto, brillante, latiendo con el corazón de sus aficionados y con el baile completo, porque como dijo Valdano “un fútbol sin gente es como una fiesta sin música”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8