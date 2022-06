¿Por qué castigan a Gio Moreno y no a Duván Vergara por mismo gesto?

La sanción a Giovanni Moreno por sus burlas a los hinchas de Millonarios, luego del empate 0-0 contra Nacional, en el partido que se disputó el fin de semana en Bogotá y que dejó a los azules sin opción de llegar a la final de la Liga Betplay, provocó una dura sanción.

"Giovanni Moreno, jugador del registro del club Atlético Nacional, sancionado con dos fechas de suspensión y multa de dos millones de pesos. Por incurrir en la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR 2022 contra Millonarios”, dijo la Comisión de Disciplina interina en su boletín.



Sin embargo, para los hinchas la sanción es exagerada y muchos recuerdan otra actitud del pasado que jamás se sancionó con la misma severidad.



La queja es por la popular celebración de Duván Vergara cuando hacía parte de América de Cali, en un gesto también como de lloriqueo cuando marcaba un gol. ¿Por qué eso no es provocación? Es posible que haya sido porque era su festejo habitual, no iba dirigido a una hinchada en particular, como sí lo fue el gesto de Moreno a los azules desde la tribuna, pues cabe recordar que el castigado no pudo actual en El Campín.