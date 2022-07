¿Qué hay detrás del #FalcaoAMillos? Aterrizaje forzoso en la realidad

Todos los hinchas quieren ver a sus ídolos en el club de sus amores. para todos sería, más que un esfuerzo, salir a comprar su camiseta, a endeudarse por el abono, a hacer lo que haga falta por cumplir el sueño.

Pero de ahí a realizarlo hay una distancia importante, especialmente si se trata de Falcao y la posibilidad de verlo con la camiseta de Millonarios.



El anhelo no es nuevo, de hecho antes de su llegada a Rayo Vallecano se mencionó esa posibilidad, pero no se cristalizó por una realidad innegable: no hay dinero que pague a un ídolo de masas, que además no está contemplando todavía el retiro.



Y si antes era improbable, ahora sí que se ve lejano, pues acaba de renovar con el club español y espera mantenerse en la élite para buscar una revancha con Selección Colombia después de la eliminación del Mundial de Catar.



Pero como soñar es gratis, sin dudarlo los hinchas se sumaron a la tendencia en redes sociales #FalcaoAMillos y han obligado a muchos a referirse al tema. Esta es una visión aproximada de lo que quisieran los aficionados:



#FalcaoAMillos que el tigre se pinte de azul @FALCAO — John López (@johnjlopez4) July 20, 2022

#FalcaoAMillos un sueño pero la realidad esta lejos aún de esto, estoy seguro que un día vendrá y seremos campeones — Miguel (@Azul26012544) July 20, 2022

Falcao a Millos: Los hinchas piden el fichaje del goleador colombiano https://t.co/O8quaT6NMw #FalcaoAMillos — Noticias Millos ⭐ (@NoticiasMillos_) July 20, 2022



¿De dónde viene este repentino interés en un jugador tan difícil de fichar? Pues se trata de imitar, de alguna manera, una tendencia que se hizo viral en Uruguay y que está un poco más cerca de hacerse realidad.



Los hinchas de Nacional, tras saber que Luis Suárez, su ídolo, rechazó al opción de River Plate, se fueron a las redes sociales a promover el #SuarezANacional. Llevan una semana siendo tendencia nacional y ya fueron tendencia mundial. ¿Resultado? El goleador ya está en conversaciones para regresar al club que lo vio surgir.



Es verdad que Falcao no jugó en Millonarios, que pasó por sus divisiones inferiores sin que le dieran la opción de debutar y acabó en River. El resto de la historia es conocida. Pero los hinchas no renuncian, no tienen por qué, e inclusive alguno le propone que, si no es como jugador, bien puede plantearse volver como dueño del club. ¿Se animará?