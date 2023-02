¿Arranque de nostalgia en Nacional? Candidato que piden por Autuori

Atlético Nacional perdió 2-1 contra Jaguares en Liga Betplay y la inconformidad se disparó entre los hinchas.

Las quejas por el planteamiento y por la pasividad de buena parte del equipo se hicieron muy fuertes en redes sociales y algunos hasta se animaron a pedir la cabeza del técnico Paulo Autuori, a quien señalan por la falta de un estilo definido con tantas opciones en la nómina.

El sitio Soyverdolaga se animó a recoger el nombre que para muchos podría ser su reemplazo, un exitoso DT del pasado que no es extranjero, apuesta que en general no ha dado los mejores resultados.



La opción para muchos es Santiago Escobar, DT en dos oportunidades: de 2005 a 2006 y de 2011 a 2012 y campeón de Liga en ambas ocasiones.

​Muchos han perdido la ilusión y creen que podría ser un riesgo de cara a a Copa Libertadores, una prioridad en términos deportivos y económicos. El DT sonó antes del regreso de Autuori pero no llegó a cristalizarse.