‘Es una final, se pelea y se tiene que ganar’: Tolima salió motivado

Un gran resultado obtuvo el Deportes Tolima en su visita al estadio Del Deportivo Cali, para seguir encaminado a pelear su cuarta estrella y darle una nueva alegría al pueblo de Ibagué.



Luego de finalizar el juego de ida de la final del fútbol colombiano, el estratega Hernán Torres se refirió a lo que fue este juego y lo que significa el empate en condición de visitante. “Se jugaron los primeros 90 minutos de 180, significa mucho el resultado, sobre todo por estar en condición de visitante”



Además, dejó claro que no se pueden confiar por el resultado que se obtuvo. “La serie está abierta, para el Tolima o el Cali, no hemos ganado nada, por ahora sacamos un buen resultado, solo queda seguir trabajando”.



De igual manera, Torres elogió a su equipo por el compromiso y el esfuerzo que se realizó en el juego frente a Cali. “Aplausos para mi equipo, no perdieron la cabeza al momento de los lesionados, siempre fueron ordenados y trataron de buscar el partido”.



La conferencia post-partido dejó preocupación en lo que respecta a los jugadores lesionados. “Los dos jugadores están bastantes lesionados, esperemos que no sea mayor cosa, el día de mañana tendremos un mejor dictamen pero si están con molestias, Mosquera el aductor y Ángulo la rodilla”.



El entrenador dejó un parte de tranquilidad para los seguidores del pijao, refiriéndose a la salud de dos sus figuras del torneo, Caicedo y Plata.

“Los cuidamos, no han trabajado en campo, los pusimos en el banco por si los necesitamos pero gracias a Dios los que actuaron lo hicieron bien, cumplieron, podemos utilizarlos el próximo miércoles”.



Por otro lado, el jugador Omar Albornoz dejó un mensaje claro para el juego de vuelta en la ciudad de Ibagué. “Hemos salido de cosas peores, siempre tenemos compañeros que aportan su granito de arena, hicimos un gran juego, esto es una final, se pelea y se tiene que ganar que es lo más importante”.