Hernán Torres dio pistas de nuevo equipo: ‘No borrachos, es mi lema'

Hernán Torres salió sorpresivamente del Deportes Tolima a poco de terminar la primera fase de Liga BetPlay 2023-I y donde el conjunto pijao tenía posibilidad de clasificar. Sin embargo, el entrenador prefirió dar por terminada la relación con la institución.

Luego de su salida y ser reemplazado por Juan Cruz Real, Hernán Torres aún no tiene ningún equipo qué dirigir, aunque ha sido relacionado con Independiente Santa Fe tras la ida de Harold Rivera del banquillo cardenal.



Sin embargo, el técnico dialogó en una entrevista con ‘El Corrillo de Mao’ de Cali, donde habló de su futuro y el equipo al que podría llegar, pero sorprendió con su contundente respuesta, pues dio detalles de qué tipo de jugadores le gusta entrenar, donde hizo recordar al reciente escándalo en Junior de Barranquilla donde hubo jugadores indisciplinados y que terminó con la salida de Luis ‘Chino’ Sandoval.



"En mis equipos no juegan los borrachos ni barrigones, siempre se mantiene eso, ese ha sido mi lema en donde he trabajado. Los jugadores tienen que ser conscientes de que esto es un ratico no más”, dijo Hernán Torres.





En cuanto a ofertas, fue contundente en que ningún equipo se ha acercado a preguntar por sus servicios, dejando atrás las especulaciones sobre vinculación a Santa Fe.



“No hay nada oficialmente, no me han hecho ninguna propuesta. Son especulaciones porque no he tenido ninguna conversación con ninguno de estos clubes. Por ahora estamos tranquilos y ocupados con el tema del apartamento”, finalizó Torres.