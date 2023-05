Sería rara voltereta: el ex Medellín que podría reemplazar a González

¿Volver tras un despido a media noche, sin derecho a réplica y con sesgos de injusticia? Es fútbol dirán algunos. Y es la Liga Betplay.

El sorpresivo despido de David González como entrenador del Independiente Medellín abrió una amplia gama de posibilidades y tocó a un inesperado ex DT, que salió de la casa roja hace ya ocho años.



Aunque inicialmente se habló de un DT interino hasta el final de la Liga para abrirle espacio a Alejandro Restrepo, actual DT del Deportivo Pereira, no sería el único candidato.



Según se comentó en el programa Primer Toque de Win Sports, al tiempo que se decidía la salida de González se habló con un DT que está libre pues acaba de acordar su salida de Deportes Tolima: Hernán Torres.



La noticia sorprendió no por la hoja de vida del DT, quien ha dado resultados en todos los clubes a los que ha ido y fue campeón de Liga con Millonarios y el club de Ibagué, sino por su pasado en el club y la manera como terminó ese ciclo.



Torres llegó a ser finalista de Liga con el DIM y firmó una temporada de 56 partidos, con rendimiento del 53 por ciento, 25 victorias, 17 derrotas y 14 empates, pero sin cupo a torneo internacional. Al momento de su salida tenía seis fechas sin triunfos pero era cuarto de la tabla de posiciones del torneo local con 32 puntos.



Y aún así, según varios medios antioqueños, la orden la habría dado el propio dueño del equipo Raúl Giraldo por diferencias directas con el tolimense y tras varios cruces complejos, debido al fuerte carácter de ambos. La decisión se dio al filo de la medianoche y, a pesar de la intermediación de los propios jugadores, no hubo una segunda oportunidad.



¿Y así volverá Torres al DIM? Podría suceder, como estratega no le faltan méritos ni argumentos, pero ese antecedente podría pesar en una decisión final.