Hernán Torres y el bicampeonato: ‘Tolima tiene hambre de triunfo’

Este domingo Deportes Tolima juega los primeros 90 minutos de su segunda final de Liga BetPlay en el 2021. En el primer semestre se coronó campeón al superar a Millonarios; ahora espera vencer a Deportivo Cali para alzarse con el bicampeonato.



El equipo pijao se ilusiona, aunque sabe que al frente tendrá un rival muy complicado. Así, el técnico Hernán Torres aseveró que su plantel tiene hambre deportiva y luchará, de manera inteligente, para salir campeón y sellar un 2021 inolvidable.



“El equipo ha tenido jerarquía, hemos tenido momentos difíciles y nos recuperamos por esa hambre de triunfo. En toda la campaña no ha sido color de rosa, hemos tenido bajones, circunstancias futbolísticas, y lo hemos sacado adelante. Este es un equipo maduro en muchos aspectos. Lo lindo de las finales es ver los estadios llenos, que lo vivamos en paz, no se justifica perder la vida por un partido de fútbol”, comentó Torres.



El estratega tolimense habló del desgaste de sus jugadores, que tuvieron menos tiempo de descanso que los deportistas azucareros: “Sería ilógico decirle que no nos va a afectar, pero así está programado el torneo, no hay tiempo para recuperarnos, tenemos 21 jugadores habilitados. Hemos tenido muchas variantes por lesiones, ustedes saben que yo casi no cambio. Hay que esperar a ver quiénes pueden estar, todos los partidos son intensos, no solo de Tolima, todos los que estábamos en cuadrangulares. Hay que luchar contra todo”.