Hernán Torres explotó contra el arbitraje: ‘queremos garantías‘

Partido complejo, de polémicas y mucho más, en la ida de la Superliga BetPlay entre Cali y Tolima que terminó empatado a un gol. Las decisiones arbitrales, de lado y lado, fueron cuestionadas por ambos bandos dentro y fuera de la cancha. Gol anulado, acciones de expulsión y de posibles penaltis, entre las que estarán en la discusión, luego de las determinaciones del VAR y del juez central, Bismark Santiago.

El técnico Hernán Torres no se quedó callado, habló en rueda de prensa, haciendo un llamado a la hora de escoger las designaciones arbitrales “Yo le pido un favor a los que nombran los árbitros. Un juez que nos dé garantías, por favor. Hay un personaje que pita finales y la perdemos, no quiero decir nombres. Pero el que los nombre, envíe un árbitro. Ustedes vieron el partido si no hay uno con pantalones, se puede poner más peligroso de lo que se puso hoy, porque se puso peligroso para los dos lados”.



Agregó y enfatizó sobre la necesidad de tener certeza de la gente que imparte justicia en etapas definitivas “Necesitamos un árbitro de garantías para la final. Eso lo pido con todo el respeto, con humildad del caso a los que los determinan. Sobre todo para la final, un juez que dé garantías tanto a Tolima como para el Cali, por favor. Esto es una final, de toma y dame, que ninguno quiere perderla”.



“También unos líneas que nos den las garantías necesarias. No me volví a meter con los árbitros, porque entiendo que son seres humanos, se equivocan, tienen presiones. Pero por favor, se los pido” concluyó.