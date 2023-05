Hernán Torres causa revuelo al hablar de Nacional: ¿Lo llamaron? 'Sí'

Son días complejos para algunos equipos, especialmente para los de mayor tradición y que han tenido problemas para consolidar su juego en la temporada. Estamos hablando, claramente, de Atlético Nacional.

Aunque es sexto de la Liga Betplay (25 puntos) y no debería tener problemas para clasificarse a cuadrangulares, y en la Copa Libertadores es líder del grupo H con 7 puntos de 9 posibles, el estilo poco definido del técnico paulo Autuori tiene desconcertada a una parte de la afición, que no lo extrañaría si se toma una decisión radical.



Tener esa presión cuando los resultados recientes obligan, es una situación que conoce bien Hernán Torres, quien acaba de salir del Deportes Tolima.



"Estoy triste de salir. Quería irme bien y clasificado (salida del Tolima). Era consciente que el ciclo estaba terminando y quería irme bien y cumpliendo los objetivos. Da tristeza, pero así es el fútbol, pero sabemos que hay que aceptar las decisiones que se toman. Luego del partido contra Chicó tuve una conversación con el presidente. Allí llegamos al acuerdo de no seguir. Fue de mutuo acuerdo para mi retiro del club", contó en charla con Win Sports sobre ese sorpresivo adiós a su tan querido equipo.



Lo bueno es que tiene mercado y no tiene prisa: "Sí hay ofertas pero he querido tomarme el tiempo para pensar, no hay que afanarse. Yo digo donde Dios me ponga, uno anhela retos, somos un cuerpo técnico ganador, lo muestra la hoja de vida, donde hemos estado dejamos huella".



¿Volvería a Millonarios o a América donde fue campeón? "Siempre que me fui dejé la puerta abierta", dijo, elogiando, además del azul, a Junior, a América, a Águilas, a Nacional y hasta a Alianza Petrolera.



Pero el momento clave de la charla fue cuando habló de Atlético Nacional: ¿Lo llamaron de Nacional?, le preguntó el periodista. Y sin dudar respondió: "Sí". Pero ojo que hay un detalle clave y es que no ha tenido que ver con el ciclo de Autuori:, "hace dos o tres temporadas", aclaró.



Lo clave es que sí hubo interés y en cualquier momento podría retomarse, que un ex campeón con Millonarios y Tolima en la A y América en la B, además de Melgar en Perú, es necesariamente atractiva, por experiencia y profundo conocimiento del fútbol local. ¿Volverá a sonar el teléfono? Él sabrá esperar.