¿Por qué pelearon Hernán Darío Herrera y Juan Cruz? Versiones cruzadas

Se siguen buscando pistas sobre el fondo de la pelea que se intuye entre Hernán Darío Herrera y Juan Cruz Real, entrenadores de Atlético Nacional y Junior, respectivamente.

Al parecer el argentino habría hecho algún comentario despectivo sobre su colega verdolaga que habría llegado a sus oídos, tras el empate 1-1, en el inicio de los cuadrangulares de la Liga Betplay.



"Para el profesor Juan Cruz Real, este que está acá es el entrenador de Nacional, yo me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño de pura cepa, este tiene nombre. Profesor Juan Cruz, hay que respetar también", dijo el antioqueño en rueda de prensa.



"Este es un equipo berraco, que así quiero que jueguen las finales. Sacó la jerarquía, personalidad y yo creo que debemos valorar el trabajo de los muchachos en el segundo tiempo. Los cambios se hicieron por estrategia, veía que le podía ganar a Junior, pero alcanzó para empatar", añadió.



A su turno, a Cruz Real le preguntaron por el reclamo del DT de Nacional, ante lo cual reaccionó con incredulidad: "No sé, nunca hablé con él. No sé a qué se refería. El señor Hernán Darío Herrera está equivocado, es un hombre más grande que yo, se merece todo el respeto. Yo no hablo con mis colegas, no hablo con mis colegas ni con los jugados rivales. Está equivocado, le habrá parecido, no crucé palabras con él ni antes del partido ni después. No tengo nada que decirle a él", indicó.



¿Qué pasó entre ellos? Algo en esa historia todavía está pendiente de contarse.