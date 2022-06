Cuerpo técnico de Nacional resaltó la clasificación a la final

Atlético Nacional avanzó a la final de la Liga I-2022, luego de imponerse sobre Junior, en la última fecha de los cuadrangulares semifinales. El cuerpo técnico, encabezado por Hernán Darío Herrera, Carlos Restrepo como asistente técnico, el entrenador de arqueros Milton Patiño, el preparador físico Carlos Tabares y el jugador Sebastián Gómez, hablaron tras el logro deportivo y el camino que tuvieron que transitar para llegar a esta instancia.

“Quiero agradecer y felicitar a todo mi cuerpo técnico por este gran triunfo y el paso a la final. Gran agradecimiento a toda la hinchada de Atlético Nacional en todo el país, porque donde llegamos nos recibieron bien. A los jugadores, agradecerles también. Su entrega y categoría en cada partido. Ahora sigue la final y la jugaremos con toda, todavía no hemos ganado nada”, indicó Hernán Darío Herrera.



Además, el técnico precisó que “no tengo que reprocharle nada a los jugadores en este partido. Lograron remontar un marcador, tuvimos lucha en una cancha difícil, nos cambió la forma de jugar y ahí estuvo la valentía del equipo. Todos han sido parte de este trabajo, lo que ha pasado este torneo con los jugadores, sus procesos son muy buenos”.



Sobre el estado de salud de Dorlan Pabón, quien se retiró de la cancha con molestias físicas, el técnico comentó que están en estudios y esperan los resultados para determinar qué lesión tiene el jugador ex Monterrey, Betis, Valencia de España, entre otros.



Por su parte, Carlos Restrepo, asistente técnico comentó que “me siento contento de acompañar este cuerpo técnico, hay un grupo completo, dimos un paso importante pero no definitivo. Queremos el apoyo de todos, para que este equipo pueda generar una mística. Valoro la actitud de los jugadores”.



El preparador de arqueros Milton Patiño, valoró el proceso que ha tenido Kevin Mier, una de las figuras verdolagas en este semestre. “El proceso con Kevin Mier comenzó hace 7 años cuando llegó al club. Nos fijamos en su proyección, siempre mostró carácter, lo acercamos al proceso, estuvo en Selección Colombia juvenil, ha estado dos mundiales, hoy está en una final. Estamos ante un joven talentoso. El proceso de las divisiones menores, es importante para mostrarlo en la etapa profesional. No es fácil ser arquero en Nacional, se viven con muchas sombras, pero se forja el carácter”.



Finalmente, Carlos Tabares valoró el trabajo que adelanta el equipo desde hace más de 10 años, donde se ha sentado bases para la preparación física, un ejemplo en el país y el continente. “Con Hernán Darío Herrera venimos trabajando desde 2018, con la Copa Colombia, ha venido buscando su oportunidad y la está consiguiendo. Él conecta en lo emocional con los jugadores y es lo que más valoro. Uno entiende la frustración del hincha cada vez que no se logran los objetivos. Pero llevamos 10 años siendo modelo en Colombia y Sudamérica. Tratamos de ser mejores y hoy, después de 28 partidos, 115 entrenamientos, tenemos casi todo el plantel disponible, salvo algunos jugadores que tienen virosis”.



