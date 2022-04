‘Clasificamos, pero estamos con los pies en la tierra’: Herrera

Atlético Nacional venció 2-0 al América de Cali y aseguró la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2022. De paso, los verdolagas recuperaron la punta del campeonato y ahora piensan en recuperar jugadores para que todos lleguen en las mejores condiciones físicas, técnicas y deportivas para afrontar la fase final del certamen. El técnico Hernán Darío Herrera destacó el nivel de juego, pero no se relajan.

“Quiero reconocer y agradecer a la hinchada de Nacional, fue una comunión entre el equipo. Hace mucho tiempo no veía la ola en la tribuna. Ratificamos la clasificación, pero estamos con los pies en la tierra, vamos por el título. Hubo ocho jugadores de las inferiores en cancha y eso me pone muy contento. Hay que levantar mucho el nivel para pelear el título. Debo armar un buen equipo”, remarcó el ‘Arriero’.



En cuanto a lo que viene, Herrera señaló que “la rotación depende de lo que me muestren los jugadores. Muchos cambios que hice fueron por cansancio. Hay que recuperar jugadores, viene Águilas y buscaremos tener un equipo mixto”.



Sobre los niveles del equipo a lo largo del juego, donde en el primer tiempo fue muy alto y bajó para el complemento, Hernán Darío dijo que “estuve viendo el partido Man. City contra Liverpool y hubo niveles altos y bajos. Lo mismo fue en este partido, ojalá logremos mantener un gran nivel, pero para eso estamos trabajando”.



Además, “Nacional ha jugado proponiendo en todos los partidos, esa identidad se las quiero dar. Cambiaremos la estructura dependiendo del rival, el que venga acá tiene que preocuparse por nosotros. Hay que atacar y proponer”.



Finalmente, el técnico interino habló sobre esa toma de decisiones de los jugadores, especialmente la de Dorlan Pabón, quien en este juego no remató tanto y fue más solidario. “Dorlan hace buenos centros, pero yo como delantero que fui, conversé con él y le dije que no todo es pegarle a la pelota, ya piensa en asociarse más. Estamos armando sociedades que es bueno para lo que es Atlético Nacional”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8