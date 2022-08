Herrera: ‘Quedo tranquilo por lo que mostramos en el segundo tiempo’

Atlético Nacional empató 2-2 con Unión Magdalena, por la octava fecha en la Liga II-2022. Al final del encuentro, el técnico Hernán Darío Herrera dejó sus sensaciones tras este encuentro. “El primer tiempo Nacional lo jugó muy confiado, no era el equipo que siempre hemos visto. Muchos errores dentro del equipo, pero también debo resaltar lo que Unión Magdalena hizo. En el segundo tiempo mostramos el equipo que queremos ver, el que quedó campeón. Vamos a tener que mejorar mucho, para que no vuelva a pasar que el equipo muestre una cara el primer tiempo y otra el segundo”.

Además, “los técnicos estamos para evaluar los cambios, meter la mano al equipo, subimos el nivel y debo felicitar a los muchachos. Pudimos haber ganado, no he visto la jugada de la falta dentro del área del Unión Magdalena si fue penal o no, pero es mejor que la juzguen ustedes. Pudimos ganarlo, pero al final se empata y tenemos que seguir luchando”.



En cuanto al planteamiento, Herrera precisó que “yo tiré a ganar. Me quedo tranquilo por lo que mostramos en el segundo tiempo, no podemos desperdiciar 45 minutos, rescato la labor de los muchachos, remontamos contra un equipo que juega bien. Nos queda ese empate que nos hará seguir mejorando”.



Sobre la ausencia de Daniel Mantilla, el técnico comentó que “a Daniel (Matilla) quería darle descanso, ha jugado mucho y lo veía desgastado. Entró muy bien en el segundo tiempo, mostrando el jugador que queremos ver. Me decidí por poner a Brahian Palacios, y así es esto, si hubiera jugado bien, Mantilla no hace falta. Ahora entró Mantilla y fue uno de los mejores. Así es esto, había que dar rotación”.



En cuanto al análisis de los laterales en campo, Herrera señaló que “lo de Nelson (Palacio) ya lo hemos puesto de lateral, es un jugador que te puede jugar de central, en el medio y de lateral. (Felipe) Román venía muy cansado y nos impresionó al cuerpo técnico. Esperamos seguir dándole la oportunidad ahí. (Yerson) Candelo volverá dentro de dos partidos y la lucha es muy interesante. Danovis (Banguero) fue importante, en el segundo tiempo tenía que ser un poco más en los centros, pero me quedo contento con lo que mostró el equipo en el segundo tiempo, sé que a la hinchada de Nacional le gustan los resultados, pero lo que mostramos es para que estén tranquilos, que vamos a mejorar”.



El técnico explicó la razón por la cual Sebastián Gómez entró de cambio y no fue titular. “Sebastián (Gómez) no estaba para jugar, viene de una recuperación, tenía un plan con los médicos y si lo necesitaba, solamente lo podía utilizar algunos minutos del segundo tiempo. Veía que lo necesitaba y me pasé por encima al cuerpo médico, hay que darle un aplauso a Sebastián porque mostró lo bien que juega, luego de una ausencia de más de 20 días”.



Finalmente, el estratega ponderó el trabajo de Unión Magdalena y la razón por la cual no jugó Ruyery Blanco en su tierra, contra su exequipo. “Ya habíamos analizado al Unión Magdalena, es un equipo muy fuerte en los primeros minutos y nos superó. Tiene un inicio y salida muy bueno, con jugadores desequilibrantes, tuvimos un bache en el primer tiempo, pero en el segundo logramos superarlos. Hay dos tiempos, donde el primero fue muy bueno para Unión, el segundo para Nacional, donde pudimos ganarlo. A Ruyery (Blanco) lo tenemos en el equipo y está con nosotros, no tuve la posibilidad que jugara”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8