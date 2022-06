El ‘Arriero’ Herrera elogió a Millonarios, pero no se baja de la pelea

Atlético Nacional empató 2-2 contra Millonarios, por la segunda fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera dejó sus sensaciones sobre este encuentro que los deja en el tercer lugar del grupo con dos puntos de seis posibles.



“Hay que valorar el juego de los dos equipos. Fue un clásico en que ambos equipos dieron espectáculo, desafortunadamente para nosotros nos costó reponernos después de dos goles anulados y un autogol. Vamos a seguir luchando, el equipo está fuerte mentalmente. Este cuadrangular es apretado, viene Bucaramanga y hay que ganar. Esto no se acaba porque empatamos contra Millonarios, hay que seguir adelante”, precisó Herrera.



En cuanto el funcionamiento, el DT detalló que “en Barranquilla empecé con Sebastián Gómez y Andrés Andrade, luego hice el cambio de Andrade y el equipo subió. El equipo hoy estuvo bien parado los primeros 20 minutos y fue duro reponernos. Cuando iba a hacer los tres cambios llegó el segundo gol de Millonarios. Tratamos de controlar a Millonarios, pero David Silva juega muy bien y fue difícil hacerlo por su talento. Nuestros volantes intentaron hacer un buen trabajo, ya quedó este partido atrás y hay que trabajar para lo que viene. Tenemos con qué luchar”.



Sobre la posibilidad de jugar con un segundo delantero, el entrenador antioqueño indicó que “la estructura que tengo es jugar con un ‘9’, en Barranquilla jugamos con Giovanni Moreno y hoy con Jefferson Duque. Seguimos confiando en Duque. Millonarios no es que nos haya llegado mucho, el funcionamiento del equipo no va a cambiar”.



Finalmente, el técnico declaró que “tengo que pensar en lo que pasará el sábado. Debo pensar si juego con la misma estructura u otra. Hay que seguir en la lucha. Lo de Álvaro Angulo fue una contusión. Hay que valorar los movimientos que hace Millonarios. No logramos leerlos, pero en los primeros 20 minutos les pasamos por encima, luego se acomodaron y en el segundo tiempo logramos mejorar. Son un buen equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8