Herrera confesó que quiere a tres ídolos de Nacional en Once Caldas

El Once Caldas está demostrando que es un equipo competitivo y aunque comenzó con resultados irregulares, de a poco ha logrado escalar posiciones, quedando por ahora entre los ocho mejores de la Liga BetPlay 2024.

Luego de sus dos enormes victorias ante Millonarios y Deportivo Cali, el ‘Arriero’, logró domar al conjunto de Manizales, pese a las críticas que tuvo en su momento por no tener el mejor rendimiento. Además, ha conseguido darle protagonismo a Dayro Moreno, quien está enchufado con los goles.



Sin embargo, Herrera no estaría solamente pensando en la actual temporada, sino en lo que le gustaría tener más adelante, pues en una entrevista con Caracol Radio, confesó que vería con buenos ojos tener a tres ídolos de Atlético Nacional.



“Quiero a Giovanni Moreno, Dorlan Pabón y Jefferson Duque en el Once Caldas”, dijo el ‘Arriero’ cuando le preguntaron a qué jugadores de su exequipo le gustaría contratar.



Cabe mencionar que, Hernán Darío Herrera salió campeón en Atlético Nacional de Copa Colombia en 2018 y Liga en 2021, aunque luego de este último trofeo terminó saliendo sorpresivamente de su cargo.



Actualmente, Once Calda es séptimo de la Liga con 15 puntos y su próximo rival será el Envigado en condición de local, aunque antes tendrá un reto de Copa BetPlay contra Bogotá Fútbol Club.