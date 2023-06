‘Bolillo’ sobre adiós de Viera: ‘No se va por la puerta de atrás’

Hernán Darío Gómez habló con la prensa en Barranquilla, luego de la sonada salida del arquero uruguayo Mario Sebastián Viera Galaín, quien dejó el club luego de 12 años de éxitos, en los que se convirtió en ídolo de la afición.



El ‘Bolillo’ habló a corazón abierto para explicar los detalles de la decisión de terminar anticipadamente el contrato del guardameta charrúa.



“Esta rueda de prensa la convoqué por todas las cosas que andan diciendo. Yo tengo que salir a defenderme un poquito. Pero esto es fútbol y no se habla de fútbol, solo de Viera. Es un hombre que hizo grande a Junior, pero sí debo decir que es primera vez que veo esto”, dijo Gómez.



El técnico continuó: “La salida de Sebastián Viera es una situación no sólo del técnico, hubo muchas reuniones buscando decisiones. A mí me parece que si Sebastián no estaba jugando entonces su salida se veía venir, porque inclusive él ya se sentía un poco cansado. Tomamos la decisión que no es bueno tenerlo en el banco, porque yo no lo veo cómodo”.



“Viera le dio mucho a Junior, entonces no merece terminar su carrera en un banco, no era cómodo para él ni para nosotros. Llegamos a la conclusión que se le iba a informar que no iba a ser tenido en cuenta, que había cumplido un ciclo. Es cuestión de ciclos cumplidos”, apuntó el ‘Bolillo’.



Aunque en Barranquilla están molestos con el club y con el entrenador por la salida de Viera, Hernán Darío considera que no se va mal ni por la puerta de atrás.



“Uno sale por la puerta de atrás cuando nadie sabe ni se da cuenta. Él no salió por la puerta de atrás, porque todos hablaron de sus méritos y sus triunfos, todos bien ganados. Todos están hablando de lo grande y teso que fue Viera en Junior. La gente habla de la forma en que salió (porque no lo dejaron cumplir su contrato), pero es que la forma en la que salió es la misma en la que han salido todos. Acá otros han salido peor, porque nadie los recuerda, a Sebastián sí lo van a recordar y hoy lo lamentan. ¿Qué no le hicieron un homenaje? Pero es que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. A Sebastián nadie le quita lo que fue”.



‘Bolillo’ Gómez reveló que quiso estar en la reunión en la que le anunciaron el fin de su contrato a Junior, pero Fuad Char le dijo que no, que prefería una reunión entre el dirigente y el jugador.



“A Viera le dije en el torneo anterior que mi titular era Jefferson Martínez. Él estuvo en el banco unos partidos y después se fueron de vacaciones. Tuvimos reuniones con directivos, llegamos al caso de Viera, se habló de que Sebastián había cumplido un ciclo. En esa reunión don Fuad (Char) dijo que él se encargaba de decírselo, yo le dije que si quiere yo lo acompañaba, pero él me dijo que no, que él lo hacía, y lo entiendo, porque fue una relación grande de 12 años juntos. Entonces no tuve la oportunidad de hablar con Viera. No es que no quise decírselo a la cara, porque yo no le tengo miedo a nadie, pero el dueño del equipo quería hacerlo y eso es un honor, porque casi nunca pasa algo así en ningún club del país, eso es un honor”.