‘Nos falta trabajar más‘: 'Bolillo' Gómez tras empate con Millonarios

En el cierre de la cuarta fecha por la Liga colombiana I-2021. Independiente Medellín y Millonarios dividieron puntos en un pálido cero a cero, donde el orden táctico y la batalla por el mediocampo fue protagonista. Al final del encuentro, el técnico Hernán Darío Gómez, destacó el esfuerzo de sus dirigidos, pero reconoce que debe seguir mejorando para afianzar la idea de juego que pretende con el conjunto rojo de Antioquia.

“En este partido encontramos a un rival muy ordenado, nosotros también estuvimos ordenados. Lo que no encontré en el equipo fue esa ambición y la capacidad de elaborar y finalizar las jugadas que inicia. Pudimos tener más posesión, pero el control del partido lo tuvo Millonarios”, comentó ‘Bolillo’ quien además remarcó que “destaco el arco en cero, pero tenemos que trabajar un poco más esa elaboración de juego para generar y finalizar las jugadas”.



Sobre el análisis de sus dirigidos, Gómez expresó que “tenemos seis partidos con muy poco trabajo, nos falta un poco en esas variantes ofensivas. Destaco ese orden defensivo y que tenemos una idea de juego. Encontramos un equipo con mucho respeto hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Llevan 15 fechas sin perder, el trabajo es bueno, pero hay que mejorar bastante”.



Además, “el resultado es bueno tanto para nosotros como para ellos, Millonarios lleva 15 fechas sin perder. Todavía nos falta para coordinar más, tener sociedades y finalizar más. Vamos paso a paso, trabajando y debo destacar que el rival nos supo contrarrestar bien los espacios, tuvieron un mejor nivel defensivo con respecto frente a Once Caldas”.



Sobre los cambios realizados en el partido, apenas dos y promediando la etapa complementaria, Hernán Darío señaló que “hay momentos del partido donde no es bueno mover tanto el equipo, las variantes las hice para refrescar el equipo, mejoramos un poco y tuvimos un mejor bloque defensivo”.



Volviendo al análisis de su equipo, Hernán Darío Gómez indicó que “estamos jugando, recuperando y jugando, nos falta trabajar más. No solo es nuestro trabajo, sino lo que Millonarios nos mostró y no hubo claridad, nos respetamos muchos y repartimos bien la cancha tanto para ellos como para nosotros”.



Finalmente, el técnico habló sobre lo que más le gustó de su equipo en este encuentro frente a los embajadores. “Destaco el compromiso de los muchachos, el orden, el arco en cero y vamos sumando para ser equilibrados en defensa y en ataque”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8