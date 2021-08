'Bolillo' no se guardó nada: explosiva respuesta a crítica de Bermúdez

El Medellín del 'Bolillo' Gómez no ha podido ganar en el inicio de la Liga 2021-II y aunque tampoco ha perdido, ha recibido fuertes críticas por la propuesta que ha mostrado en sus primeras cuatro salidas. Uno de los dardos fue lanzado por Jorge Bermúdez, periodista de ESPN, quien le sugirió a Hernán Darío que diera un paso al costado. Las declaraciones no cayeron muy bien en el técnico del DIM, quien le respondió "sin pelos en la lengua".

Bermúdez dijo que "no sé si en Medellín hayan posibilidades de mejora con el ‘Bolillo’ Gómez, no sé hasta donde le llegue la cartilla para mejorar futbolísticamente al Medellín, puede que me equivoque, y ojalá por la hinchada que es muy querida. Ya el tiempo del ‘Bolillo’ pasó y muchas veces hay que saber retirarse".



Después de lo dicho, el periodista reflexionó y decidió ofrecer excusas al técnico del DIM por lo manifestado: "quiero solicitar excusas porque creo que he sido abusivo (...) Yo no tengo el derecho, ni la confianza, ni la autoridad, no tengo nada, para sugerir el retiro de alguien, como lo sugerí respecto al ‘Bolillo’ Gómez. Ahí he sido irrespetuoso y reconozco eso. Le pido disculpas al ‘Bolillo’ porque he sido abusivo en esa expresión. Lo que si tengo es mis dudas como analista, que la metodología del 'Bolillo' Gómez haga crecer al equipo”.



En rueda de prensa, previa al partido frente al América de Cali que será este sábado, el entrenador del poderoso se refirió a lo dicho por Bermúdez en ESPN Colombia. Sus palabras no le cayeron muy bien, así que decidió exponerlo con lo que para él, son razones para que sugiriera su salida.



"Ese personaje me ha llamado varias veces para el programa de él y no le he salido. Él no ha entrado ni siquiera al fútbol y me quiere sacar a mí. Ese es un muchacho que de todas partes lo han echado por mala persona. Es un imitador de las cosas malas de periodistas importantes. Ese man antes nos dio fue risa aquí. Habría que retirar al profesor Tabares, a Reinaldo y al profesor Juan Carlos (Osorio) que son de la misma generación mía. En el fútbol de diez se gana uno o dos, y se pierden ocho. Ese muchacho es un acomplejado y no hay que pararle muchas bolas", indicó 'Bolillo'.

Hernán Darío Gómez se sacó la espina con quien lo quiere retirar pic.twitter.com/yJQt8IlZJ4 — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) August 12, 2021