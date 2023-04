Al estilo de Shakira: ‘Bolillo’ puso más picante a pelea con Pinto

Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se enfrentarán este jueves 27 de abril por la fecha 16 de Liga en el estadio de Palmaseca, en un duelo que será vibrante para ambos y de gran necesidad, pero también será protagonista por el reencuentro de dos de los técnicos más exitosos del fútbol colombiano como Jorge Luis Pinto y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

Con respecto a los dos técnicos, ambos hablaron e hicieron referencia a los roces que han tenido, donde Jorge Luis Pinto dijo en primera instancia que espera que haya cambiado sus actitudes y terminó con la polémica frase de que “al perro no lo capan dos veces”.



Tras estas explosivas declaraciones, la reacción del ‘Bolillo’ no se hizo esperar y en conferencia de prensa también dio su opinión al respecto, continuando así con la polémica, pero después dijo que eso había quedado atrás y lo respeta.





“No oigo, ni veo, ni escucho nada. Soy como Shakira. Si me saluda, lo saludo, claro. Yo tengo aprecio y cariño por él. No tengo resentimiento y lo admiro mucho. Lo voy a saludar, si no me saluda, bueno ya”, dijo contundente ‘Bolillo’ en conferencia de prensa.



Por ahora, ambos técnicos buscan seguir elevando el nivel de sus equipos, pues el cuadro azucarero lucha por alejarse del descenso y el tiburón a mantenerse en los ocho clasificados e ir recuperando terreno tras el mal comienzo de temporada.