Cuidado Arturo Reyes: ‘Bolillo’ abrió posibilidad de dirigir a Junior

Junior de Barranquilla no está pasando por un buen arranque en la Liga BetPlay 2023 I tras acumular una seguidilla de resultados no favorables y aún los refuerzos (uno de ellos el de Juan Fernando Quintero) no se han hecho sentir en el equipo que dirige Arturo Reyes.

Tras los irregulares resultados que lo tienen en la parte baja de la tabla de posiciones, la continuidad del técnico Arturo Reyes está en el ojo del huracán, debido a que el estilo de juego y resultados no convencen. Sin embargo, el entrenador sigue en pie y de momento, no parece que vaya a salir.



Con respecto a la actualidad de Arturo Reyes en Junior de Barranquilla, el reconocido entrenador colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tocó el tema en una entrevista con ‘La 10’ y no dudó en decir que el equipo tiburón siempre seducirá a cualquiera, pero dejó claro que respeta el proceso que llevan con el actual cuerpo técnico.



"La verdad es que tengo un respeto grande por Arturo Reyes. Junior tiene entrenador, pero no dudo en decirte que cualquier técnico del fútbol colombiano estaría interesado en dirigir equipos como Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Lo que tengo que decir es que no quiero faltarle el respeto a mi colega”, dijo contundente ‘Bolillo’ Gómez.



De momento, ‘Bolillo’ sigue vinculado a ningún equipo, mientras que Junior de Barranquilla tiene que mejorar su rendimiento de cara a las próximas jornadas de Liga BetPlay para ir despejando dudas sobre la continuidad de Arturo Reyes.