‘Hemos enfrentado a grandes y seguimos en los ocho’: ‘Bolillo’ Gómez

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Deportivo Cali, en el cierre de la novena fecha en la Liga colombiana I- 2021, al final del partido el técnico Hernán Darío Gómez habló sobre el estado de salud de Andrés Mosquera Marmolejo, el funcionamiento del equipo y los jugadores que ingresaron a la nómina titular como Kevin Londoño y Edwin Mosquera, en lugar de Germán Gutiérrez y Robert Harrys.



Sobre el arquero poderoso, ‘Bolillo’ comentó que “lo de Andrés (Mosquera Marmolejo) está complicado, mañana (viernes) nos van a dar la definición, que los médicos van a hacer resonancia y todos los estudios para ser más claros, pero está lesionado”.



En cuanto al análisis del partido, el estratega antioqueño resaltó que “el equipo llegó callado al camerino, uno los conoce que el partido no fue bueno el partido. Hablé con ellos, fue un muy buen primer tiempo, tanto para el Cali como para Medellín, con buen trabajo cada uno para su estilo. En el segundo tiempo, jugadores como Edwin (Mosquera) y Kevin (Londoño) sufrieron molestias físicas, hicimos cambios que por momentos trastabillamos, pero al final tuvimos una opción para ganar y con esa sensación nos fuimos de este partido”.



Además, “mejoramos mucho, fuimos rápidos en las bandas, generamos más opciones de gol, no perdimos el equilibrio con el equipo titular y después de los cambios nos desacomodamos un poco, pero cuando nos ubicamos, pudimos sacar el resultado a favor. Ya hemos enfrentado a rivales grandes (como Millonarios, Cali, Junior, Santa Fe y Tolima) y seguimos ubicados dentro de los ocho”.



En cuanto al desempeño de Edwin Mosquera y Kevin Londoño, Gómez indicó que “sabíamos que estos jugadores iban a tener dificultades, porque vienen de recuperación como Edwin (Mosquera), Kevin (Londoño) que no había tenido tiempo de actividad y por eso tomamos la decisión de sustituirlos”.



Finalmente, reiteró el tema de los cambios y su sensación al final de este encuentro. “El equipo se perdió un poco con los cambios, mientras los otros muchachos se acomodaban, logramos un mano a mano frente a un gran equipo como el Cali. Este fue uno de los partidos donde termino más contento, frente a un gran rival, generamos muchas opciones y no terminamos sufriendo como en otros partidos. Entonces, poco a poco vamos tomando la manija”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8