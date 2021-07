¿En qué está 'Bolillo' Gómez? ‘Estamos luchando para llegar lejos'

Con mucha intensidad y dinámica, Deportivo Independiente Medellín ajustó ocho semanas de pretemporada, previo a lo que viene en la Liga y la Copa Colombia del segundo semestre de 2021. El técnico Hernán Darío Gómez habló sobre cómo avanza la preparación del equipo, los jugadores que llegaron y lo que le falta para definir la plantilla.









“Viviendo como todo el mundo, esta pandemia une a la familia y saliendo adelante. El torneo pasado nos tocó muy duro, no hubo mucho tiempo de hacer una buena pretemporada, pero con lo que estamos haciendo, estamos consiguiendo esa seguridad en la parte física para que los muchachos puedan desarrollar ese talento y desenvolverse mejor”, resaltó Gómez en diálogo con el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’.



Sobre las salidas del equipo en las últimas horas, el entrenador indicó que “Yimmy (Gómez) salió para Patriotas en préstamo y salió también Jaime Giraldo para el Deportivo Pasto. Vamos a subir uno o dos jugadores de las inferiores”. Además, “Matías (Mier) tiene opciones de estar en otro equipo, al igual que Walter (Rodríguez), Juan Camilo (Saíz) y Leonardo (Castro), en el fútbol nunca estamos llenos, hay jugadores muy buenos que llegaron”.



El técnico poderoso adelantó que estarían tras los pasos de un lateral izquierdo, “es paisa, vamos a ver si puede venir. Tenemos a Yulián (Gómez), Germán (Gutiérrez), por ahí hablé con los directivos para buscar otro lateral izquierdo”.



‘Bolillo’ habló sobre cómo están conformadas sus líneas, comenzando por los arqueros y laterales, “Andrés (Mosquera Marmolejo) y Luis Erney (Vásquez) desde que llegué me han parecido espectaculares. En la banda, hemos ensayado a Estupiñán y a Jean Pineda, me ha sorprendido por la capacidad de manejar toda la banda, es un hombre de mucha continuidad en el trabajo, tiene buen juego aéreo, me gustó bastante”.



En cuanto a los centrales, el estratega señaló que “nosotros miramos mucho la parte ofensiva donde tuvimos más dificultades, que en la parte defensiva donde estuvimos más sólidos. Sobre Didier (Bueno), fue la misma historia de Víctor Moreno, estuvieron en el Medellín, se fueron y volvieron más maduros, es rápido, fuerte, tiene claridad, entrega bien el balón. (Juan José) Aguilar es un hombre muy técnico, lo he puesto hasta de volante y tiene muy buen manejo con los dos perfiles, le falta un poco más de reacción, pero está aprendiendo”.



Sobre la posibilidad que el equipo pueda liberar algún cupo de extranjero, Gómez habló en la zona de volantes, la importancia del argentino Adrián Arregui, quien está muy cerca de regresar para recuperarse de sus molestias físicas y pelear por un puesto. “A Adrián (Arregui) lo estamos esperando, desde enero, si llega se tiene que comprometer, ese puesto es de mucha tarjeta amarilla, mucho roce y es bueno contar con varios jugadores en esa posición, incluso, Miguel Camargo, el panameño, juega muy bien ahí. Muchos equipos usan un volante de marca junto con uno mixto, es una muy buena combinación que he ensayado desde que dirigía en Nacional”.



En cuanto al tema de los extremos, Hernán Darío descartó la llegada de Juan Sebastián Peñaloza y Esneyder Mena, en sus lugares llegaron Edwar López y Vladimir Hernández. “(Juan Sebastián) Peñaloza y (Esneyder) Mena, luchamos muchos por ellos, pero no se dio. Hoy en día, entrenar es muy fácil, dirigir es muy fácil, pero contratar es muy complicado. Estoy contento con los extremos, cuento con más recambio y más dificultad para sacar un once titular, hay jugadores como Juan Pablo Gallego que es muy versátil, tenemos a Vladimir (Hernández) que nos da muchas opciones, con Edwar (López) lo pusimos por banda, pero también puede jugar muy bien detrás del delantero. Con Robert (Harrys) lo hemos tenido que esperar porque la lesión de tobillo que tuvo le ha costado mucho retomar el ritmo, pero tiene condiciones. Juan Diego (Ospina) también puede jugar en varias posiciones de ataque”.



El entrenador le dedicó unas palabras de elogio a ‘Vlacho’ y espera explotar ese potencial que lo hizo figura en Junior, Santos y algunas veces en Nacional. “Es importante jugar, en Nacional, Vladimir (Hernández) jugaba a ratos y es muy difícil, hay que dejarlo jugar. Lo que he visto en los entrenamientos, es que hay que dejarlo que fluya, que exprese su juego”.



Finalizando el diálogo, ‘Bolillo’ proyectó un equipo con una buena pretemporada que alcance para afrontar no solo los dos torneos del segundo semestre, sino que para la Copa Suramericana haya una base competitiva. “Estamos escogiendo los jugadores entre todos, pero no son los más caros del país. La hinchada del Medellín debe entender que llegué en febrero y en pocos meses no se puede hacer un gran equipo. Sé que están ansiosos porque hace siete torneos no clasifican entre los ocho. Si no hubiéramos tenido enfermedades y lesiones, en esa Liga habríamos llegado más lejos. Hay equipos que tienen más de un año de trabajo. Tampoco estoy sacando el cuerpo, estamos luchando para llegar lejos y estamos armando un equipo pensando en la Copa Suramericana, que la tenemos el año entrante. Por ahora, no tengo una base definida”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8