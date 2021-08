‘Bolillo’ Gómez evaluará continuidad con el DIM iniciando la semana

Aunque la llamada telefónica sobre el final del partido, podía inferir que Hernán Darío Gómez iba a anunciar su renuncia como director técnico del Deportivo Independiente Medellín, el estratega poderoso dejó en suspenso su continuidad y resaltó que “la continuidad del equipo la evalúo con don Raúl, el lunes o el martes”.



El técnico antioqueño fue crítico con el desempeño del equipo, que solo ha ganado un partido de los siete disputados en la Liga, ocupa actualmente el puesto 14 con siete puntos y sumó su segunda derrota en el campeonato, esta vez a manos del Atlético Huila, último en la tabla del descenso y que no había ganado su primer partido, hasta este sábado.



“Hay cosas que nos van desgastando como el gol del empate en Cali en fuera de lugar, el penalti del Huila que no era para pitarlo, sin objetar al Huila que jugó bien. Mejoramos ofensivamente, pero desmejora ofensivamente, es buscando el equilibrio y no lo hemos podido encontrar. Son varios partidos y apenas se pudo ganar uno, es un muy mal balance”, precisó ‘Bolillo’.



Cuando le preguntaron sobre su relación con sus dirigidos, entendiendo la nómina extensa y los malos resultados, Gómez respondió: “qué pregunta, ni la contesto”.



En cuanto a encontrar alguna explicación por este mal momento, ‘Bolillo’ declaró que “No sé cómo explicar, hay muchos factores que influyen”, dejando entrever que puede existir algún malestar en el grupo o una falta de comunicación. Además, explicó que “nos volvemos más ofensivos, pero nos descuidamos en defensa. No tuvimos un equilibrio en este partido, no nos salió”.



Por su parte, el delantero Diego Herazo marcó su primer gol en el semestre y aunque es uno de los jugadores que pretende vender el equipo, en este partido le estaba dando una mano al entrenador. “Me sentí bien, vengo trabajando bien en los entrenamientos. Agradeciéndole al cuerpo técnico por la confianza que me ha dado, tenemos un gran grupo y podemos revertir las situaciones y darle la vuelta a la página”.



Finalmente, habló sobre la salida por lesión en el primer tiempo de David Loaiza, quien se aquejó por problemas lumbares. A lo que el técnico comentó que “David (Loaiza) no aguantó el problema que tuvo en Cali, se sentía bien, pero le pegaron en el mismo punto y tuvo que salir”.



Medellín volverá este domingo a la capital antioqueña y en el comienzo de la semana habrá una mayor claridad sobre la continuidad del cuerpo técnico.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8