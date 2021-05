¿Finales de Liga Betplay en Miami? Así está hoy la polémica propuesta

No es solo la pandemia y un pico tan alto como en las más difíciles etapas iniciales, sino, muy especialmente, las difíciles condiciones de orden público que hace dos semanas vive Colombia. Se suman todas las restricciones, las complicaciones en términos de seguridad, las sospechas de que el fútbol pueda terminar en medio de dificultades que obliguen a una nueva pausa obligada.

La realidad está sobre la mesa en cada reunión y casi en cada conversación entre los directivos del fútbol colombiano, que ya vieron con preocupación como la semana pasada se hizo necesario jugar todos los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana en sedes neutrales y cómo se ha tenido que aplazar dos veces el duelo de vuelta de cuartos de final de la Liga Betplay, entre Deportes Tolima y Deportivo Cali.



Las circunstancias hacen que se difundan versiones sobre la posibilidad de un escenario alterno, uno que ofrezca garantías suficientes, cuando el calendario indica que, muy probablemente, se juntarán las fechas definitivas para conocer al campeón local con los compromisos de la Selección Colombia por Eliminatorias y del país como sede de la Copa América.



Sin embargo, según los sondeos que ha hecho FUTBOLRED con varios directivos de equipos de la primera división, no se está pensando por ahora en la opción de elegir una sede fuera del país para las semifinales ni la final del torneo profesional. No se habla de Miami, como se ha rumorado, ni tampoco de otra ciudad extranjera.



"Eso no es verdad, el torneo se acaba aquí, en nuestro país", dijo, enfáticamente, uno de los consultados. Inclusive algunos directivos se declararon sorprendidos con el rumor y explicaron que el tema ni se ha tocado.



Se trata de la misma respuesta que diera el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, al canal Win Sports: "Jugar las finales de la Liga en otro lugar sería un mensaje muy malo para el país y para lo que viene que es la Copa América".



De hecho, tienen razón pues falta solo un mes para el torneo continental y no poder terminar la Liga, aunque fuera en una sede única, opción que ya se manejó el año pasado como opción para el regreso del fútbol en medio de la pandemia, sería un mensaje al menos preocupante.



Los próximos días serán cruciales pero por ahora, aunque resulte muy tentadora una definición de Liga Betplay con público en Estados Unidos y en La Florida, donde hay miles de colombianos ansiosos por ver a sus equipos, no parece ser una opción real para la Dimayor.