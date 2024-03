Gamero: ‘Millonarios tiene el compromiso de estar en cuadrangulares’

Son cinco partidos perdidos consecutivamente los que tiene Millonarios en la Liga BetPlay I-2024, por eso es inevitable hablar de una crisis de resultados en el equipo bogotano.



Y así lo asume el técnico Alberto Gamero, que ve estos momentos como algo que “ayudan a crecer y a mejorar” como equipo.



El entrenador samario encaró el mal momento de Millonarios y habló del tema en entrevista con ESPN F360. Allí, este martes Gamero dijo que “son momentos de la vida que uno tiene que aceptar y hay que buscar, con paciencia y sabiduría, como salir de ellos. Necesitamos encontrar la fórmula para que no siga pasando”.



Para los hinchas, Millonarios se volvió un equipo predecible, y así lo aceptó el entrenador: “En muchos partidos se ha visto eso, en los últimos goles nos cogen con nuestros defensores centrales parados en mitad de cancha; y eso pasa por malos ataques que hacemos. Esa es la realidad, hemos tenido mayor dificultad de crear opciones más claras y hemos dado la posibilidad a los rivales de que nos hagan transiciones y no nos perdonan”.



Aunque las cosas están complicadas en el campeonato, Millonarios no renuncia a clasificar a cuadrangulares: “Estamos enfocados en la Liga, y la Liga nos tiene que dar esa regularidad para llegar bien a la Copa Libertadores. Todavía faltan 8 partidos, así que debemos enfocarnos para mejorar el rendimiento del equipo, pues los puntos están y la tabla está”.



“No vamos a buscar responsables, hay que buscar soluciones. Venir a decir que las lesiones, que el bajo nivel de jugadores, no lo voy a hacer. Esto es Millonarios, vamos a ver qué jugadores podemos recuperar y a quién tendremos disponibles”, indicó Gamero.



El DT habló de las lesiones que ha tenido el plantel albiazul: “No es un secreto que este primer semestre hemos tenido inconvenientes por las lesiones, y con lesionados de gravedad y no es fácil para la mente de un jugador; pero, excepto el partido contra Jaguares, veo a mis jugadores brindándose y buscando la posibilidad de salir de este bache”.



Sobre los refuerzos y si a Millonarios le faltó contratar más jugadores, Gamero replicó: “Nadie es adivino y hoy tenemos una nómina corta porque se lesionaron muchos jugadores. Nadie tenía ese pensamiento, si tuviéramos el grupo completo sería un muy buen equipo; y trajimos refuerzos en posiciones puntuales, además no dejamos ir a varios jugadores a pesar de tener muchas propuestas…se quedaron el 98% de los jugadores”.



¿Hay un desgaste mental de Gamero?



“El día a día de nosotros es alegre. Este equipo motiva. Yo tengo mucha fuerza y motivación con este equipo. Esto es como un matrimonio, si tengo buena relación con mi señora nunca me voy a aburrir, y aquí tengo buena relación con todos, me siento con mucha fuerza y motivación”, comentó el DT.



“Estos momentos solamente lo viven los grandes equipos. Porque en un equipo chico es normal, en un grande no. Y estoy seguro que saldremos de este momento. Mi equipo tiene autocrítica, sabe que hay que mejorar y que está cometiendo errores, pero sabe que hay un muy buen grupo”, señaló el ‘Sonero’.



Sobre los problemas de calendario para hacer pretemporada: “No quiero buscar excusas, pero es bueno decir que no es solamente Millonarios: en Colombia, los equipos que mejor se pueden preparar son los que quedan eliminados; aquí no se puede hacer buena pretemporada si se compite y se llega lejos. Nos ha costado, pero todo es aprendizaje”.



Buscarán clasificar a cuadrangulares: “Hay 24 puntos y no nos vamos a hacer a un lado de la Liga, tenemos el compromiso de estar en los cuadrangulares; llevamos seis cuadrangulares consecutivos y estamos acostumbrados, por eso vamos a pelearlo, porque hay equipo”.