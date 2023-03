Harold Rivera no se confía: técnico de Santa Fe analizó a Millonarios

Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentarán este domingo 26 de marzo, desde las 7:45 p.m., en el clásico 311 de la historia del derbi bogotano en la liga colombiana. La fecha 10 de la Liga BetPlay I-2023 los citará en El Campín, en un duelo muy parejo.



El técnico Harold Rivera está listo para ir por su tercer triunfo consecutivo de local, pues Santa Fe viene de ganarle a América y a Deportivo Cali en El Campín, además de un significativo empate en Barranquilla, 1-1 contra Junior.



Rivera palpitó el clásico y habló con la prensa sobre el duelo con Millonarios: “Es un partido distinto a todos, ante el rival del patio, un equipo que anda bien, que su último partido lo gano de buena manera contra el Pasto. Es un partido que nos coge a nosotros en un mejor nivel al que iniciamos y eso hace que sigamos creyendo en poder conseguir cosas importantes, que el equipo siga creciendo. Como siempre se ha dicho, no se juegan, sino que se ganan, estamos con esa consigna de sumar los tres puntos que nos permitan seguir subiendo en la tabla”.

Rivera confirmó que seguirá jugando con línea de cuatro defensas, pero dejó claro que es más importante el estilo que el módulo: “La misma idea continúa, yo no voy a cambiar de la noche a la mañana lo que vengo haciendo, además la idea de juego he tratado de impregnársela a los jugadores, de día a día mejorarla, así cambie la estructura. La idea no la cambio, de ser un equipo intenso, de hacer presión, de intentar hacer posesiones largas”.



Sobre Millonarios, aseguró que “a pesar de las bajas, es un equipo que lleva un proceso, Alberto Gamero va para cuatro años con Millonarios y eso hace que conozca su equipo”.



Finalmente, Harold Rivera destacó que Santa Fe “en la parte anímica está bien; el conseguir los resultados, hacerlo de buena manera con rivales directos e importantes, nos hace confiar más en lo que estamos haciendo. Y que los jugadores empiecen a desarrollar su juego, subir su nivel, porque el subir el nivel individual nos ayuda a mejorar lo colectivo”.