Desmienten comunicado de supuesta renuncia de Harold Rivera a Santa Fe

La dictadura del resultado da para todo, despidos inesperados, renuncias y acuerdos que a veces resultan ciertos y a veces no tanto.

Es verdad que la situación no es sencilla: Independiente Santa Fe fue ampliamente superado este jueves en Copa Sudamericana por Universitario, que lo venció 2-0 pero lo perdonó más de una vez y desnudó serias fallas estructurales en el equipo.



Si se suma la comprometida situación en la Liga, en la que los 'cardenales' son octavos con 23 puntos, los mismos de Pasto, y tienen a DIM (22) Equidad (21), Envigado (20) respirándole en la nuca, las cosas se complican, pues vienen nada menos que duelos contra Millonarios en el clásico bogotano y Atlético Nacional.

​

Esa presión disparó las críticas en redes sociales, que no son nuevas pero se incrementaron en las últimas horas, pidiendo la salida del DT. Inclusive circuló un presunto comunicado confirmando la supuesta decisión del estratega.



Sin embargo, FUTBOLRED confirmó que dicho mensaje no proviene del club bogotano y sería un montaje, por lo cual Rivera sigue siendo el encargado de la plantilla 'cardenal'.

​

​El balance en Liga es de 6 victorias, por 5 5 derrotas y 5 empates en 16 jornadas, además de una diferencia de gol de 4. En Sudamericana, una de las prioridades de la temporada para el club, es tercero del grupo G con 4 puntos, 3 menos que Universitario y uno menos que Goias. Aunque el calendario depara dos partidos en este certamen en condición de local, las dudas se multiplican.



Por ahora no hay renuncias o acuerdos para el adiós, especialmente porque este domingo viene un clásico vital para pelear el cupo entre los ocho. Pero no significa que en las próximas horas no haya novedades...