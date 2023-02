Harold Rivera sobre la expulsión de Marrugo: ‘Cambió el partido’

Santa Fe empató 1-1 con Medellín y sacó un empate valioso en su visita al estadio Atanasio Girardot, en partido de la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2023.



El punto es oro, teniendo en cuenta que el expreso bogotano jugó desde el minuto 5 con un hombre de menos, debido a la expulsión de Christian Marrugo, en una jugada descalificadora y condenable por los hinchas cardenales.



El técnico Harold Rivera habló de la expulsión de Marrugo y confesó que se vio obligado a “replantear, porque veníamos a jugar a otra cosa. Nos expulsan a nuestro creativo y el partido cambia”.



Estas fueron las declaraciones del entrenador de Independiente Santa Fe:



Análisis del partido. Es un resultado importante, en una plaza difícil, contra un equipo muy complicado. Nos tocó replantear porque veníamos a jugar a otra cosa; nos expulsan a nuestro creativo y el partido cambia. En el primer tiempo controlamos, pero en el segundo el DIM fue más ofensivo y nosotros tratamos de sostener, porque era lógico que Medellín iba a sostener la pelota y tenía que someternos



Tranquilo con sus jugadores. Me voy con un poco de tranquilidad por el esfuerzo de los muchachos. Lamentablemente no pudimos seguir desarrollando la idea de juego; en Montería nos tocó más de 20 minutos con un hombre de menos y aquí fueron 90.



Aspecto físico. Jugar con uno menos siempre cuesta, y mucho más contra rivales como este. Nos gusta salir, presionar, tener la pelota; nos falta más esa posesión, pero hoy nos tocó replegarnos. Partido tras partido seguiremos mejorando.



El papel del arquero José Silva. Tuvo intervenciones importantes, que evitaron el gol de Medellín; le pedimos mejorar en la salida, que nos dé más posibilidades para sostener el balón. Hoy no se pudo, repito, por la expulsión, pues nos faltó conexión.