¿Qué dijo el técnico Harold Rivera sobre el debut de Santa Fe?

Independiente Santa Fe debutó en la Liga BetPlay Dimayor I-2023 sumando un punto de visitante en el estadio Jaraguay, de Montería. Fue empate 2-2 contra Jaguares de Córdoba, dejando una buena imagen y también cosas por mejorar.



El técnico Harold Rivera empezó su segundo ciclo en Santa Fe y se mostró ilusionado por lo que puede ser la temporada 2023.



¿Qué dijo sobre el partido contra Jaguares?



“No supimos mantener el resultado cuando nos fuimos en ventaja, porque no fuimos seguros en la tenencia de la pelota. Me gustó la manera como llegamos a marcar los dos goles; son acciones que las hemos trabajado”, expresó Rivera.



El entrenador dijo que, aunque no es excusa, “la temperatura alta y la humedad nos afectaron. Vamos partido a partido, iremos mejorando y hay cosas muy buenas para rescatar. Ahora es corregir, estar más atentos en jugadas de rebote en tiros de esquina, así que hay que seguir trabajando en las cosas buenas”.



“Me gusta que el equipo tenga la pelota y haga extensa esa posesión, y no lo hicimos; pero eso es producto del trabajo, porque tengo un grupo nuevo relativamente, y estamos trabajando para que se adapten a lo que queremos”.



Finalmente, el DT albirrojo habló de lo que encontró en Santa Fe con este nuevo plantel: “Encontré un equipo con otra idea de juego, nosotros queremos aplicar la nuestra y eso no es de la noche a la mañana. Llevamos 22 sesiones de entrenamiento, así que toca trabajar, repetir y esperar amalgamar a los jugadores, que tienen calidad y madurez”.

Wilson Morelo también habló

“Hicimos un muy buen primer tiempo, pero es normal que haya caído el ritmo del partido por la temperatura. Es el primer partido del campeonato, el juego se volvió muy cortado. El segundo tiempo fue raro, no nos acomodamos; pero es un buen punto arrancando, porque acá no es fácil.



Santa Fe corrió, pero con diez jugadores es muy difícil, y más con esta temperatura. Estoy contento por el esfuerzo del grupo, ahora viene una semana para trabajar detalles”.