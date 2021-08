'Ganamos el clásico y pensábamos que iba a ser diferente': Rivera

Santa Fe volvió a perder y aunque algunos creían que otra derrota llevaría a Harold Rivera a renunciar, la noticia es que no fue así. El técnico tolimense se mantiene al frente del equipo cardenal y con ganas de seguir trabajando. La próxima cita será con Deportivo Pereira.



En la rueda de prensa post-partido se mostró dolido con la pérdida en la Liga Betplay, esta vez frente a La Equidad. Su equipo apenas suma los puntos que sacó del clásico frente a Millonarios. ¿Qué análisis hizo del 0-2 en El Campín?

"No ha sido un arranque fácil para nosotros y hemos tratado de dar vuelta a la situación. Ganamos el clásico y pensábamos que iba a ser diferente, sabíamos que este rival era difícil, pero no encontramos el juego en el primer tiempo. En el segundo, ya con gol en contra, salimos a proponer y adelantar líneas. Equidad está acostumbrado a amontonar gente en defensa y contraatacar. Después del 2-0 intentamos, aunque no con mucha claridad y es lamentable esta derrota", indicó Rivera.



Al ser consultado por FUTBOLRED sobre la idea de juego, el entrenador cardenal dijo que "no es solamente de este partido, desde que llegamos hemos querido implementarla. Teníamos algo planeado para el partido y no lo aplicamos que debía ser. Cometemos errores que nos cuestan y en la elaboración no tuvimos la claridad, aunque por momentos lo hicimos. Es de seguir afianzando conceptos. No es de hablar y hablar en estos momentos, es sacudirnos de esta situación y tener a Santa Fe donde debe estar".



Rivera también fue consultado sobre la posibilidad de sumar otro refuerzo en la semana que Dimayor abrirá periodo de inscripciones para jugadores libres. "No es de ponernos a decir ahora que falta un jugador, sabiendo la situación como estamos, es evaluarnos nosotros los que estamos. Ya venimos trabajando con un grupo de jugadores y debemos retomar el nivel al que estamos acostumbrados. Ya se mirará a futuro si hay una posición".



Finalmente, para Harold Rivera no todo fue malo y valoró el trabajo de sus jugadores, más allá de la cuarta caída en el torneo. Ya habían perdido con Cali, Bucaramanga y Nacional. "Rescato la respuesta de los jugadores en querer hacer las cosas. Todos estamos dolidos por las derrotas porque tratamos de tener una respuesta positiva, pero cuando no salen hay desconfianza y tristeza porque hace mella. En el segundo tiempo mejoramos un poco sin tener la claridad. Ellos también nos contrarrestaron el juego, pero desafortunadamente no nos alcanzó para descontar".