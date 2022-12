¿Volverá a Santa Fe? Harold Rivera aclaró su posible vinculación

Independiente Santa Fe terminó su andar en Liga BetPlay y tras la salida confirmada del técnico Alfredo Arias, el club comandado por su presidente Eduardo Méndez ya se encuentra en la tarea de renovar algunos contratos y buscar nuevo timonel para que tome las riendas del equipo en 2023.



Por ello, tras la urgencia de tener un técnico antes de finalizar el año, el recordado Harold Rivera empezó a sonar para dirigir de nuevo al equipo cardenal, pues fue visto con Eduardo Méndez en el último partido de Santa Fe contra Millonarios en El Campín.





Sin embargo, tras un posible regreso, el mismo Harold Rivera salió a desmentir la información que empezó a desplegarse rápidamente a través de redes sociales, pero el ex técnico cardenal confirmó que no ha tenido nada hablado sobre esa posibilidad.



“Son puras especulaciones. Solo estuve viendo el clásico y seguro surgió porque me vieron hablando con el doctor Méndez”, dijo al Rincón Vinotinto Harold Rivera.



De esta manera, queda totalmente descartado hasta el momento un regreso de Harold Rivera a Santa Fe para la temporada 2023 de Liga, pero hay que recordar que antes de Alfredo Arias estuvo a cargo del equipo desde 2019 hasta 2021.



En su paso por Santa Fe, Rivera logró dirigir en 83 partidos distribuidos en Liga, Copa y Libertadores, logrando 37 victorias, 25 empates y 21 derrotas de momento sigue sin equipo.