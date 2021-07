¿Le bajó el pulgar a otros en el FPC? Harold Preciado se confesó

En charla con Carlos Arango, en Pregunta Petiso, el delantero del Deportivo Cali, Harold Preciado, contó cómo se decidió por el azucarero y las ofertas que rechazó para quedarse en Colombia. ¿Y si América lo hubiera buscado? Dejó muy clara su postura frente a jugar con los 'Diablos Rojos'.

Lo primero que contó Preciado es que la decisión de quedarse en el FPC no fue fácil, puesto que llegaron a la mesa importantes ofertas en el exterior. Rechazó a Peñarol de Uruguay y a un equipo en la Superliga de Turquía, sin contar que en China le insistieron de otros clubes.



"Hablamos bien con mi empresario. No era una decisión fácil porque la oferta de Turquía era económicamente muy buena, pero eso pasó a un segundo plano. Yo quería estar cerca a mi familia y el cariño de la gente en Cali me hizo quedar. Cuando terminé el contrato en China se acercaron otros equipos a decirme que siguiera, pero tomé la decisión de venirme".



Y agregó: "Yo llevaba cuatro años allá y no fue tan fácil. Cuando estaba jugando allá no tenía pensado volver, quería era tomarme unos días de descanso, pero después de unos días en Cali, que fui a entrenar y me reuní con el Presidente y el profe Arias, los compañeros me decían que querían que me quedara(...) Yo empecé a hablar con Cali hace un mes y quería quedarme, pero habían varias ofertas".



Preciado aseguró que llegaron varias ofertas y dijo NO, pues quería arreglar con el Cali. Dijo no a Peñarol de Uruguay, a un equipo en Turquía, y a otro club en Colombia. 'Petiso' le consultó si se trató de Junior o Atlético Nacional, y aunque no quiso decir cuál de los dos, sí confirmó un "tanteo".



¿Y si lo hubiera llamado Tulio Gómez? Para Harold no hay nada más allá del Cali y no se ve vestido de rojo. Su respuesta fue contundente. "Jugué con la roja pero de Shenzhen FC. Si me hubieran llamado del América les hubiera dicho, muchas gracias por el ofrecimiento, pero no. Yo por ahora solo tengo mi cabeza en el Cali, no tengo ningún otro equipo".



Finalmente, Preciado se refirió al atacante escarlata Adrián Ramos, con quien tendrá un buen pulso en los clásicos: "él es una gran persona y un excelente jugador. Espero que este semestre el también pueda marcar muchos goles".