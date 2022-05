Otro lío para Álvaro González: ¿quiso evitar denuncia de acoso sexual?

El escándalo por presunto acoso y abuso sexual, que destapó el exárbitro Harold Perilla pero que se archivó en la Fiscalía General, podría salpicar a la directiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

La entidad aclaró en los últimos días que su jefe de arbitraje, Ímer Machado, uno de los señalados por Perilla, fue investigado pero no fue posible adelantar más investigaciones porque las presuntas víctimas no se presentaron al proceso. Lo explicó después de que el diario The Guardian asegurara que la FIFA investiga formalmente las denuncias contra él y contra Óscar Julián Ruiz, por les mencionados delitos.

​

Sin embargo, esa explicación podría no ser suficiente ahora que Perilla ha revelado que Álvaro González Alzate, miembro del Comité Ejecutivo de la FCF, se enteró en su momento de la situación y, según su testimonio, quiso evitar que se entablaran las denuncias.



"Solo en el 2019 me llamó Álvaro González, venía angustiado, venía de China, Japón o algo así me dijo en la llamada. Él quería citarme antes de que yo colocara la denuncia, que quería solucionar el tema internamente... Él quería hacer un acta en donde yo regresaba a mi puesto como árbitro profesional y pues que yo manejara eso bajo perfil, pero obviamente yo no lo hice, le colgué el teléfono y el día siguiente hice la denuncia en la Fiscalía, porque un caso de esos no se puede arreglar con un acta", dijo Perilla en Noticias RCN.



"Ellos simplemente me pusieron una contrademanda por un injuria y calumnia, y pues estoy esperando que la Fiscalía de respuesta, pero ninguna denuncia ha avanzado. Nicolás Gallo, Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado me denunciaron por injuria y calumnia. En el caso de Machado me hicieron tres citaciones y no quise asistir, porque obviamente cuando la persona que es demandada no asiste, pierde esa primera instancia de conciliación e inmediatamente se abre la investigación, por tal motivo no asistí a ninguna para que se abriera la investigación", añadió, asegurando que la estrategia es lograr una conciliación a la que él no está dispuesto.



El exárbitro aseguró en la charla que no se rendirá en su causa: "vamos a poner en evidencia a los dos fiscales que no hicieron su labor. Vamos a exigir fiscales que nos den garantías y que se lleve el proceso en buen término aquí en Colombia, pero sabemos que a nivel internacional, la Fifa puede sancionarlos y vetarlos del régimen del fútbol... Sabemos que ellos trabajan en la Fifa, pero también trabajan en Conmebol y pues la idea es vetarlos y que no vuelvan a trabajar en el fútbol colombiano por ahora... En la parte penal, buscamos fiscales que den garantías y ellos puedan pagar como así lo diga la justicia", concluyó.