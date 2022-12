Harlen Castillo: camino con altibajos, la estrella fue la recompensa

Han pasado algunos días desde aquel memorable título del Pereira, en medio de la adversidad, donde el pequeño dio el golpe en tierra de grandes. El cuadro matecaña levantó su primera estrella en más de 70 años de historia, rompiendo todo paradigma o tradición.



Uno de los artífices de ese título fue Harlen Castillo, hombre de la casa, que supo batallar contra la misma adversidad en sus inicios. Desde la falta de oportunidades, como la falta de comida en un hogar humilde, que le aportó esa resiliencia para salir adelante, logrando todos los objetivos que se planteara en su camino.



‘Chipi Chipí’ de tierras chocoanas salió muy joven, buscando una oportunidad y en Pereira encontró su lugar en el mundo. Determinante en los 180 minutos y en todo el año, cosechando ahora los frutos de un camino lleno de inconvenientes. El portero en sus vacaciones, esperando resolver su futuro, habló con FUTBOLRED, acerca del título, sueños, el recorrido difícil para lograr sus sueños y sus motivaciones.

¿Ya asimiló la magnitud del logro que consiguió?

Dios nos tuvo para grandes cosas, ya pasó una semana y algo más. Uno se va dando cuenta de las cosas que consiguió. Es grandioso, un sueño para el Pereira todo eso que logramos.



Fue algo impensado, pese a que el proyecto estaba cuando llegamos acá. Nos propusimos hacer historia, era para ser campeones algún día, lograr esa estrella tan anhelada, era algo importante. Marcamos la historia y se dio más pronto de lo esperado, porque creo que en el momento que nos metemos a los ocho, como ingresamos, sabíamos que estábamos para grandes cosas, lo podríamos lograr.



En la segunda y tercera fecha que caímos en Bogotá, no perdimos la fe. Sabíamos que dependía de nosotros, nos llegó más allá la fe.



¿En qué momento notaron que estaban para pelear esa estrella?

Al pasar las fechas, nos dimos cuenta que éramos buenos de visita, terminamos siendo de los mejores en todo el semestre, vimos la importancia de saber jugar con la presión. No nos asustaba salir con eso en cualquier cancha, íbamos a proponer y mirar al rival a los ojos, siempre propusimos calidad de juego, variando y dependiendo de las cualidades del rival. Nos podíamos hacer fuertes de local y visita.



Siendo sinceros, no esperaban que el Pereira saliera a proponer, pensaban que nos íbamos a tirar atrás. Sorprendimos cambiando la dinámica. Cuando le ganamos a Millonarios y le metimos cuatro a Santa Fe en el primer tiempo, nos dimos cuenta que estábamos para grandes cosas, si confiábamos en nuestras capacidades, podíamos hacerlo. Santa Fe nos hizo ese favor en Bogotá, mientras nosotros ganando en Barranquilla clasificábamos. Creímos en nuestras condiciones, todos los juegos fueron finales para nosotros.



Se consolidó el grupo, con referentes como Castro, León, Berrío, Pecoso, Mosquera, Vásquez, el nivel de Fory, Medina, se me quedan muchos. Estábamos tan confiados de nuestras capacidades que no nos podían dar ventaja, porque nos metíamos en la final y hacer méritos para ser campeones.



​

Planeación de Restrepo, más allá de lo táctico, llegando a lo mental

En esa charla técnica que nos hizo en el duelo de vuelta, vimos videos y que en Medellín fuimos a proponer juego, en algunas chances nos metieron atrás, ellos tenían jugadores de experiencia y demás, salen a proponer. Intentaron arrinconarnos y el profe lo supo hacer inteligentemente para sobreponernos. A nosotros nos caracterizó el ímpetu, no tuvimos miedo ni nos metíamos atrás buscando un empate, siempre salimos a buscar un resultado.



El profe Restrepo nunca hizo un 5-3 defensivo, siempre fue al ataque, buscando ese resultado positivo. Además en ese duelo de ida aseguramos el cupo a torneos internacionales. Había jugadores con hambre de gloria, eso nos ayudó y la experiencia de algunos, que estaban acostumbrados a jugar esas fases. Era luchar por cosas más grandes, siendo conscientes de los buenos torneos que habíamos realizado.



Otra motivación era lograr mejores contratos, pensando en nuestras familias. Eso nos empujó a proponer juego.



Gratitud con Alejandro Restrepo

Hablé con él estos días, en vacaciones. Le dije que gracias que más allá de sacarnos campeones, supo encontrar en cada uno de nosotros lo mejor, potenciar lo grupal. Mejoró nuestras debilidades. Encontramos un amigo, siempre nos incluyó para orientarnos a un camino, ese objetivo que teníamos trazado. Nos enfocó en cambiar nuestros hábitos, en muchas cosas que no estábamos acostumbrados.



Se metió en nuestras mentes, cambió hábitos de descanso y alimentación. Eso influyó mucho porque a lo largo del semestre solo tuvimos bajas por sanciones. No hubo bajas por molestias o lesiones, eso nos ayudó para llegar enteros a los partidos finales. Las dificultades que encontramos eran por cansancio, porque se mantuvo el nivel. Más allá de eso fue importante lo que nos ayudaron para recuperar y aliviar en lo físico, logrando la estrella y meternos a Libertadores.



Más allá del entrenamiento ¿Cuál fue su secreto para atajar los penaltis?

Uno trata de mirar a dónde patean, cual es la tendencia. Luego pasa a la intuición y me guio por eso, me paro al frente y percibo, lo analizo a ver dónde puede patear. Cadavid siempre cobraba a la mano derecha, en Medellín la cambió y se la adiviné, ya en Pereira cobró a su lado y llegué a ese lugar.

Momentos difíciles que valora para llegar a ser campeón de Colombia

La gente lo llama sacrificios, yo siento que si hay amor, no lo veo como eso. Siento amor por el fútbol, pasé momentos difíciles en Pereira, al inicio de mi carrera también en Medellín.



Fueron pocas las personas que me ayudaron. En ese momento mi mamá estaba viva, mi hermano mayor me ayudó, en lo mucho o poco. Allá en Medellín pasamos varias noches en la calle, no teníamos los recursos. Nunca perdí la fe, ya jugando fútbol hubo momentos complejos, pero hay que tener resiliencia. Ahora estamos cosechando del árbol que sembramos desde años anteriores.



Más que ser jugador del Pereira, soy hincha. Amo estos colores como mi vida y en cada partido lo demostré. En el fútbol uno pasa momentos feos, pero los de la vida me enseñaron a no abandonar mis metas, porque da revancha y es aprovecharla.



Cuando era joven, uno no tenía empresarios con nombre, que facilitaban la vinculación con un club. Es difícil porque no había esa persona que lo guiara, le diera ese empujón. Lo hice desde mi parte, fueron pocos los que ayudaron. Consiguiendo los objetivos ya cambian. Salí de un pueblo muy joven a Medellín, fue difícil meterme ahí. Empecé a mostrar condiciones, ingresé allá, sin ayuda y con ganas de salir adelante.



Compañeros que lo marcaron en su paso por el Pereira

He pasado nueve años en Pereira y el compañero más ‘recochero’ que tuve fue Carlos Marmolejo, el hermano de Andrés, cuando estuvo hace tres años acá. Nos sacaba alegría, contaba historias. Con Peralta también, ellos dos han sido que siempre les he visto alegría, dando sonrisas y apartarlo a uno de malos pensamientos.



Te enseñan más allá del fútbol, a vivir la vida distinta. Del plantel campeón siempre nos caracterizamos por ser familia, ayudar al compañero. Estábamos el uno para el otro, al que necesitara había voz de aliento, cuando había problemas personales o grupales, buscábamos soluciones.



Hicimos una familia y llegamos a la meta, si no hubiera sido así, habría sido complicado. Siempre hay momentos complicados, pero es manejar el grupo, porque todos tenemos una forma de ser distinta. Sacamos adelante todo siendo uno solo, siempre hubo momentos para molestar y para afrontar las cosas, los manejamos a la perfección.



¿Qué hizo con su primer salario?

Lo primero que me pagaron fue un diciembre, en el 2013. Se lo envié todo a mi mamá, le dije ‘coronamos, aquí tienes’ fui a enviar esa plata para ella. Le dije que gracias a dios era lo que anhelábamos toda la vida.

¿Hay ofertas? ¿Continuará en Pereira?

Estoy esperando que el Pereira me dé una oferta, que nos sentemos a hablar. Que sea lo mejor para las dos partes y negociar, si no se puede, hay otras opciones. Esperar de aquí a la otra semana, para tomar la mejor decisión. Esté donde esté, quiero estar tranquilo y feliz.



Hay ofertas acá en Colombia y en el exterior, por la campaña que hicimos. Estoy tranquilo porque las cosas se hacen bien. Tengo la cabeza en Pereira, si llegamos a un acuerdo y si no, tomar la mejor decisión para mi familia y para mí, poder respaldarlos a ellos.



Sergio Cortés

En Twitter: @seracoca_95

Redacción FUTBOLRED