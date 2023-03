Castillo apostó, ganó y hoy se confiesa: 'estuve viviendo en la calle'

'Al que le van a dar le guardan', dice el dicho. Y aplica para Harlem Castillo, arquero de Atlético Nacional, quien será titular en Liga y Copa Libertadores, nada menos.

Y lo primero es que la apuesta le salió de la mejor manera: muchos lo criticaron cuando se fue de Deportivo Pereira siendo campeón y con Copa Libertadores garantizada en fase de grupos, pero ahora tendrá eso mismo en el club verdolaga.



La contingencia de la lesión de Kevin Mier le da esa oportunidad y, aunque es solidario con su compañero, ha demostrado que tiene todo para reemplazarlo.



Eso sí, el camino para él ha estado lleno de dificultades, tal como lo explicó en una conversación con ESPN.



"Estuve en Medellín, jugué en inferiores y tuve dificultades con parte de la zona directiva. Lastimosamente no tenía empresario o alguien que podía ayudarme para seguir creciendo futbolísticamente. Tiendo a pasar un momento difícil, estuve unos meses viviendo en la calle, trabajando, entrenando. Estuve buscando mi futuro y sí pensé en retirarme de jugar pero el amor por el fútbol fue más grande. Sabía que no sería fácil y que tenía que sacar cosas de donde no había para seguir creciendo. Desde ahí crecí mucho mentalmente. Trato de ver los momentos duros de la vida de otra manera", comentó.



Ahora está disfrutando de su persistencia, de su disciplina y su dedicación. Nacional era la apuesta correcta. Él lo sabía y ahora también lo saben todos.