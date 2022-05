Lamento azul: 'Román era el que menos esperábamos que se vaya así'

Unos lo llaman ingratitud, otros el sagrado derecho al crecimiento profesional. Y en el medio queda la sensación de un situación que pudo tener otro final y que ahora, irremediablemente, es un adiós.

Si le preguntan a Andrés Felipe Román dirá que este es su momento ideal para terminar el feliz ciclo de Millonarios y abrir la puerta del fútbol internacional, un sueño que se truncó por un inexacto diagnóstico médico en Boca Juniors (fue lo que demostró el club bogotano tras meses de revisiones rigurosas con distintos médicos) pero que ahora podría ser una realidad. Eso si las ofertas, que son tan efímeras, finalmente se cristalizan.



Pero si le preguntan a Millonarios, su lectura es muy distinta: "Hemos intentado de todas maneras que renueve porque es un jugador que viene de la cantera, en el que hemos creído, es de la casa. Y que un jugador de la casa se vaya en esas condiciones es triste y lamentable por nuestro modelo. Siempre estuvimos dispuestos a escuchar y ver qué plantea el jugador", dijo Gustavo Serpa en charla con el VBar de Caracol Radio.



"No ha habido una respuesta después de mucho insistir, el agente siempre manifestó si decisión de renovar, que no iba a haber inconvenientes hasta que un día apareció y dijo que no iban a renovar. Manifestaron que había interés por un club y que Millonarios recibiría el 50 por ciento, pero no creo demasiado en eso. Román era el jugador que menos esperábamos que se vaya así, es su decisión y le deseamos la mejor de la suerte con lo que decida", añadió el directivo.



Algo de comprensión hay, pero la tristeza de verlo salir es mayor: "El jugador tiene todo el derecho de salir, nos sorprende la actitud pero la respetamos. El agente nos comunicó que el jugador no está dispuesto a renovar", concluyó.



Lo cierto es que Román termina su contrato en junio próximo, que aún debe lograr que a Millonarios, el equipo que le cumplió como correspondía en uno de los peores momentos de su vida, le quede algo de su próxima transferencia, y que al final se impuso su deseo ante cualquier otra demanda del equipo azul y su hinchada. La historia escribe sus últimos capítulos. Para todos es hora de seguir adelante.