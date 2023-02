Mundialista, a la baraja de Junior si no hay resultados: ¡pilas Reyes!

Son días complicados en Atlético Junior, pues después de cuatro fechas de la Liga Betplay I 2023, la esperada aplanadora no aparece y muchos cuestionan qué pasa si la inversión en la nómina ha sido millonaria.

La realidad es que ver a Quintero, Sierra, Andueza y demás refuerzos, sumados a Bacca, Viera, 'cariaco González', Didier Moreno, Hinestroza, jugadores llenos de talento, con mundiales encima y salarios nada despreciables, patinando en el torneo local ha disparado las dudas no solo sobre ellos y su compromiso sino especialmente sobre el técnico Arturo Reyes.



Todos reconocen que hay dificultades pero llaman a la calma y piden paciencia para no sacrificar el proceso por la inmediatez del resultado.



Sin embargo, paciencia no es una virtud de los duelos del club, que quieren retorno exitoso de la gran cantidad de dinero que invierten en la nómina. Por eso se habla ya de candidatos a suceder a Reyes si la situación no mejora y el 'Ferrari' por fin muestra el rendimiento esperado.



En días pasados se habló de Juan Carlos Osorio y de Reinaldo Rueda como posibles candidatos para llegar al banquillo, pero en las últimas horas se sumó otro nombre tanto o más taquillero: Gustavo Alfaro.



Según 'El Bordillo', el argentino es una posibilidad seria gracias a su amplia experiencia y su conocimiento del fútbol colombiano.



Viene de dirigir a Ecuador en el Mundial de Catar 2022 y, aunque no pudo superar un grupo difícil para llegar a octavos de final, la Eliminatoria Sudamericana que disputó disparó su imagen. El tema también pasa por los costos de un entrenador con un altísimo perfil, que sumaría a las ya recargadas arcas de la institución.

Reyes ahora tiene toda la presión y los candidatos a su cargo le aparecen por todos lados. La solución la tiene él: empezar a ganar es la pócima de la tranquilidad, pero no puede perder más tiempo.