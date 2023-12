Tremenda voltereta daría Deossa: dueño de un gigante le hace ojitos

Aquellos que fallaron en la tarea de llegar a la final de Liga Betplay II 2023 no tienen tiempo que perder. Están en la tarea de acomodar sus nóminas para el 2024 y antes de vacaciones esperan confirmar algunos anuncios.

El primero de ellos es América de Cali, que reconoció al final d la campaña la necesidad de refuerzos de calidad.



Y en esa tarea empiezan a moverse algunos asuntos, aunque solo sea a manera de 'coqueteos'. Uno de ellos pasa directamente por un descarte de Atlético Nacional al que desde la alta esfera le hacen ojitos.



Los protagonistas de la historia son Tulio Gómez, máximo accionista del América, y Nelson Deossa, un jugador que siempre ilusiona pero que, si se concreta, tendrá su cuarta cesión, pues no termina de dar el resultado esperado.



En charla con Carlos ‘Petiso’ Arango, Gómez habló de un jugador que estaría de salida del verde y tendría que volver a Atlético Huila, dueño de sus derechos y que no se puede dar el lujo de tenerlo en la segunda división.



"A ese Deossa hay que hablarlo, me gusta y ese creo que es hincha de América. Una vez hizo un gol para que América se metiera a los 8 y creo que dijo que era hincha de América”, dijo el empresario.



Habrá que ver si el jugador encaja dentro del proyecto de Lucas González y si la competencia que habría con Independiente del Valle de Ecuador, de propiedad de los mismos dueños del Huila, no gana el pulso.



Del América ya salieron Diego Novoa y Facundo Suárez y le seguirían Cristian Arrieta y Gastón Sauro. De los refuerzos se sabe poco de manera oficial.