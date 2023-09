Guimarães rompió el silencio: explicó por qué no llegó a Tolima

Alexandre Guimarães tenía todo hecho para ser el nuevo director técnico de Deportes Tolima tras la salida de Juan Cruz Real. El cuadro de Ibagué y el brasileño habían acordado condiciones, pero al final no se concretó su llegada y el club optó por David González.



Pues bien, unas semanas después de su fallido paso al ‘Vinotinto y Oro’, el estratega habló en Caracol Radio y allí dio las razones por las que se cayó su pase a Tolima y además respondió si hubo interés de Junior en contratarlo y reveló el club que nunca dirigirá en el fútbol colombiano.

Sobre su no llegada al Tolima comentó: “Fue una situación que al final no pudimos concretar, sin embargo, quiero agradecer a toda la gente del club, a su presidente, son cosas que a veces suceden en el fútbol y simplemente hay que sumirlo como tal y ya está. Hubo una situación muy específica, creímos que estaba claro y al final no, ante eso ellos me entendieron y yo los entendí...Tolima como tal siempre ha tenido un respeto hacia los procesos de los cuerpos técnicos”.



Acerca del interés de Junior mencionó: “Fueron más los rumores, contactos oficiales como tal a través de mi representante no hubo, hubo acercamientos de gente muy cercana a la gente de Junior, pero nunca nada oficial”.



Por su parte, se mostró agradecido por el interés que han tenido en él de parte de varios clubes del fútbol colombiano: “Estoy muy agradecido por la forma en que me han tratado a mí y a mis cuerpos técnicos, en Colombia profesionalmente nos han respetado, nos han dado un lugar, creo que nos lo hemos ganado a través de nuestro trabajo y uno es consciente de ese cariño, es indudable”.



Además, habló del equipo que nunca dirigirá en el país: “Jamás dirigiré al Deportivo Cali. En Cali hay otros colegas que han dicho lo mismo cuando han dirigido al América. En las dos oportunidades que he dirigido al América nos da pie para haber ingresado en el lugar de técnicos muy respetados y eso jamás, es algo que ni siquiera se me pasa por la cabeza”.



Finalmente, se refirió a su último proceso en América y afirmó que terminó agotado: “En la mayoría de los lugares que he estado, he trabajado en clubes importantes, todavía hay margen en Colombia de demostrar nuestro trabajo, voy a ser sincero, el sinsabor que nos queda es no haber podido cerrar el círculo, estamos abierto a cualquier situación, cuando terminó el ciclo en junio estaba muy agotado en América, fue un trabajo de quince meses tremendo y pudimos por lo menos dejar la situación deportiva y de organización para el club como lo dejamos la primera vez”.