Guimaraes, como puede a Montería: 'van los de mejor situación física'

El América de Cali continúa preparando el juego contra Jaguares de Córdoba por la fecha 17 de la Liga I-2022, en el Estadio Jaraguay de Montería. Los americanos vienen de un difícil resultado al perder de local en Copa Colombia contra el Unión Magdalena y este fin de semana se juegan su última posibilidad de clasificar a las finales de la liga colombiana.





En rueda de prensa el técnico Alexandre Guimaraes, se pronunció sobre el nivel de los delanteros: “en la contingencia del número de situaciones que han venido pasando, esperamos poder tener un 11 estable, así que la incorporación de Alejandro Quintana y Adrián Ramos, ha sido bastante buena en lo que hemos estado practicando que ha sido muy poco, pero han entendido muy bien y tienen la capacidad por su recorrido y sus capacidades de ir desarrollando lo mejor para el equipo y a partir de allí realizar los movimientos que normalmente hacen”.



Habló sobre los jugadores que regresan: “nosotros hemos estado armando planteles para cada partido, de acuerdo a esa posible recuperación de algunos jugadores que estaban en departamento médico y otros como prevención con Didier Pino, Carlos Sierra y Larry Angulo, no disponiendo de ellos. Esto ahora nos da un grupo que tenemos que llevar allá con el fin de tener más forma deportiva y futbolística. El otro que estaba en recuperación y podría estar disponible para viajar es Iago Falque, que desde que nosotros estamos no ha podido jugar”.



Destacó las capacidades del mismo Falque: “Iago Falque es un jugador que nos puede dar control de pelota, situación a balón parado en la pelota quieta, dar el último pase; así que lo que hemos estado conversando con él, incluso pensando en el partido anterior, pero creímos conveniente darle unos días más de entrenamiento, para que se sintiera mejor, pero está disponible ya para los minutos que quisiéramos darle”.



Se le preguntó sobre el déficit histórico de resultados positivos de América en Montería: “yo habló sobre los dos partido que pude disputar allá cuando estuve para la estrella 14, pudimos sacar un resultado positivo, siempre sumar allá es importante, pero hoy tenemos que hacer todo lo posible para ir a sumar de a tres,



por eso decía anteriormente que estamos pensando también con las indicaciones del cuerpo médico. El plantel que pensamos llevar allá es los que estén en la mejor situación física, para poder soportar lo que son los partidos allá. De acuerdo a lo que hemos visto, es un partido clave para ambos, porque ellos han venido haciendo las cosas bien y nosotros tenemos que ir con todo para poder seguir alimentando la posibilidad de clasificar”.



Fue interrogado sobre la lesión de Portilla contra el Unión: “Juan Camilo Portilla este fin de semana no podrá viajar, porque todavía necesitamos tener una información muy exacta hasta que se le desinflame un poco los posteriores y así a partir del lunes o martes saber bien, cuanto tiempo él tendrá para volver a estar con nosotros en la cancha”.



Se refirió a la improvisación que han tenido que superar en la defensa: “hemos encontrado una situación por A o por B, que nos ha hecho improvisar a jugadores en posiciones que tal vez hayan jugado esporádicamente, pero no son sus posiciones usuales y ellos han intentado dar lo mejor de sí, inclusive hemos hecho sobre el partido del clásico, un bloqueo para que ellos se sintieran más protegidos y creo que salió bastante bien, así que hasta que no vuelva Marlon Torres no hay de otra, tenemos que hacer así”.



Al final anunció hasta cuándo estará utilizando el actual sistema táctico: “creo que es muy probable que sigamos viendo esa doble línea de 4 por el mismo plan de contingencia, sabiendo que intentáremos hacer alguna versión de lo que pasó en la estrella 14, solamente tendríamos la posibilidad de hacer el tridente con Luis Paz, Carlos Sierra y Larry Angulo, ya que los demás que están en esa posición sus características son diferentes, por lo tanto es una situación que la vamos a tener que hacer hasta que termine el torneo con este ajuste”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15