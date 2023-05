Guimaraes lanzó advertencia a Millonarios: 'Va a ser otra batalla'

El próximo miércoles, a las 8:30 pm, América recibirá en el Pascual Guerrero a Millonarios, por la fecha 3 de los cuadrangulares. Ambos, al comando del grupo B, se medirán por el liderato del grupo.

Balance del partido: "Hicimos un buen partido, merecimos el triunfo y el equipo siempre tuvo control. Cumplimos con lo que queríamos que era hacer valer nuestra casa y ahora tenemos que recuperar al equipo sabiendo que el miércoles será otra batalla. Cumplimos lo que queríamos que era hacer valer nuestra casa".



Lo que se viene ante Millonarios: "Ahora tenemos que recuperar al equipo, sabiendo que el miércoles va a ser otra batalla acá sabiendo que el ambiente estará lindísimo. Hay que recuperar, ni siquiera entrenar, el rival tiene un día más de recuperación que nosotros. Estamos contentos porque dimos un buen paso pero todavía falta mucho".



Preparación y cambios: "He puesto a los jugadores que tienen manejo de balón y los buenos se encuentran para lograr ese tipo de combinaciones. Entrenamos y hacemos distintos tipos de ejercicios, pero si llega el partido y no lo saben aplicar, no sirve. Cuando ellos se quedaron con diez, creímos que era el momento de que 'Niche' (Luis Sánchez) entrara para que se asociara con Darwin, con Barrios, con toda la banda".