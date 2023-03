Noticia falsa: Grupo empresarial desmiente interés en Deportivo Cali

El Deportivo Cali, que perdió este miércoles contra Santa Fe en Bogotá (2-0) y profundizó la crisis deportiva que lo tiene en riesgo de descenso, no será vendido, al menos por ahora.

Un rumor que circuló en las últimas horas, respecto de un supuesto interés de compra de un poderoso grupo económico, se quedó sin piso por cuenta del propio afectado.



El Grupo Gilinski negó que tenga intención de comprar o incluso participar de alguna manera en el paquete accionario de la institución, como se había sugerido de parte de Valora Analitik.

​

Voceros oficiales aseguraron que no hay ningún acercamiento con el equipo y que, al menos por ahora, se mantendrán con compañías de otros sectores como Publicaciones Semana, El País de Cali, Banco GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca, Rimax, Productos Yupi y ahora su participación en Grupo Sura y Nutresa. Evidentemente el fútbol no parece estar en el rango de acción del grupo económico.



El club azucarero tendría deudas que superan los 90 mil millones de pesos, hay versiones sin confirmar que aseguran que estarían dispuestos a vender la sede de Pance para paliar la situación, derivada de manejos cuestionables en el pasado que llevaron a la caótica situación que se vive hoy. Para completar, el equipo dirigido por Pinto es último de la Liga Betplay I 2023 y el descenso es un fantasma que a muchos no deja dormir en paz.