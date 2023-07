Muy grave: 'DT de Chicó me pidió 30 millones para que mi hijo jugara'

Néstor 'Palmira' Salazar jugó en 15 equipos en Colombia, uno en Argentina, uno en Ecuador y fue campeón con América (2000) y Boyacá Chicó (2008). Es un jugador con probada trayectoria y reconocimiento y por eso sus denuncias tienen el más alto impacto.

Hoy, a sus 49 años, ha salido a denunciar una presunta práctica que, según él, tiene muchos años y pasa ante los ojos de todos en el fútbol colombiano de manera impune.

Él mismo, como padre de un chico que sueña con ser futbolista profesional, lo sufrió: A mi me llamó un técnico del Boyacá Chicó para que pagara 30 millones para que mi hijo Juan Camilo jugara, les dije que no", denunció en el programa Deportes sin tapujos de Cali.

" A mi me llamó un técnico del @BCHICOFCOFICIAL que pagara 30 millones para que mi hijo Juan Camilo jugara, les dije que no" Néstor Salazar en #DeportesSinTapujos pic.twitter.com/sEEjNYtFjz — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) July 6, 2023

"Todo mundo sabe que en el fútbol Colombiano hoy se paga para jugar a nivel profesional pero les da miedo decirlo porque los vetan", añadió Salazar, una denuncia de lo más preocupante, que sin embargo no es la primera vez que se menciona.



"Hay muchas jugadores en el fútbol Colombiano que juegan porque el papá o el empresario pagan... Es poco el pelado de Barrio que llega al fútbol Profesional con un proceso porque les piden 20 o 30 millones para ser profesionales", afirmó el ex campeón nacional.



Su preocupación pasa también por lo poco que se trabaja en las divisiones inferiores en la búsqueda de talentos puros, sin que medien los intereses económicos: "El fútbol se está acabando poco a poco debido a lo que se vive en las divisiones menores, donde el niño o joven de estrato bajo o del barrio no tienen empresario ni quién los apoye. Si el Fútbol Colombiano no mejora en la formación va a terminar como Bolivia", afirmó.



Incluso salpicó a un reconocido dirigente nacional, presidente de Difútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol: "El Señor Álvaro González quien manda en Difútbol no quiere soltar esa 'teta' de la B y por eso no hacen la Primera C en el fútbol colombiano", concluyó.