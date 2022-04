Graterol: ‘aún no perdemos la esperanza de meternos a los ocho’

América de Cali tras el empate conseguido el fin de semana anterior contra Jaguares en Montería, quedó prácticamente eliminado del primer semestre de la liga colombiana, donde debe ocurrir prácticamente un milagro para conseguir la tan anhelada clasificación, no solamente ganando los tres partidos que les restan, sino esperar una serie de resultados de los otros equipos que buscan esos cupos finales.

El guardameta americano Joel Graterol, habló sobre las sensaciones que le dejó el compromiso: “en este partido me voy con el sin sabor, más allá de hacer un buen trabajo, uno como competidor solo quiere ganar, sobre todo en la situación que está el equipo que contábamos con tres puntos, pero con todo lo que pasa es muy insatisfactorio, porque guerrear tanto para que no nos alcance, es un sin sabor que en este momento tenemos como equipo”.



Todavía mantienen esa pequeña esperanza: “aún no perdemos la esperanza de meternos a los ocho mejores, pero ya está muy cuesta arriba, el primer partido que había que ganar era este, pero las cosas son así y cuando son de esa manera hay que estar por encima de las circunstancias. Ahora hay que recuperarnos para el siguiente partido, aprender mucho de lo que hicimos mal, sostener lo que hicimos bien, mejorar en nuestro juego, pero bueno, hay una realidad y es ese sin sabor con el que nos vamos, hay que recuperarnos mentalmente para no poder la esperanza”.



Se refirió a que el resultado pudo ser peor: “en este caso Jaguares tuvo más opciones de gol, no podemos tapar el sol con un dedo, que tuvieron muchas ocasiones y el gol lo consiguen con el penal, por poco lo logro evitar, pero defendimos muchísimo todo el equipo para defender ese gol y luego por lo que seguían encima. El resultado no es satisfactorio, pero pudo ser peor”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15