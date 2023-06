¿Lo vale? Ofertón de Junior por Lencina, competencia y lío contractual

Una de las revelaciones de la Liga Betplay I 2023 que está por terminar fue, sin duda, el argentino Gonzalo Lencina, hombre clave en Atlético Bucaramanga a pesar de la crisis institucional y de resultados.

El delantero argentino, de 25 años, marcó 9 goles y demostró buen juego, velocidad y versatilidad en su posición, lo que le quitó hasta a Teófilo Gutiérrez mucho protagonismo.



Precisamente por eso se habrían fijado en él, entre otros el Atlético Junior, que lo quiere para resolver el lío e gol que no se ha solucionado con Carlos Bacca.



Tal sería el antojo que habrían ofrecido 1,6 millones de euros por un préstamo con recargo y opción de compra que, según el periodista Felipe Sierra, haría que. Junior le pague a Belgrano -dueño de los derechos del jugador- la suma de 200 mil dólares por elegirlo.



Sin embargo, se dice que Belgrano quiere más dinero pues el jugador también tendría una tentadora oferta de Colo Colo de Chile que le gustaría más.



Y aquí se pone mejor la historia pues todos se han olvidado de un actor importante: Atlético Bucaramanga. La directiva anunció la salida del jugador de sus filas tras la eliminación de los cuadrangulares pero, según el diario Vanguardia, están esperando una indemnización del jugador por incumplimiento del contrato, que era inicialmente hasta el 30 de diciembre.



El delantero pasó carta de renuncia pero ahora, según el periodista Diego Rueda, al parecer él tiene un contrato con unos términos que no lo obligan a pagar y que serían distintos a los del contrato que defiende el club bumangués.



De esta manera, la historia aún está por escribirse y no sería de extrañar que acabara en algún pleito jurídico. Mientras, Junior sigue a la expectativa, aunque ya muchos se preguntan si vale la pena entrar en una inversión tan alta y con posibles rasgos de conflicto, por un delantero que parece atractivo pero que no se sabe si se adaptará a Barranquilla.