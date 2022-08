¡Santa Fe celebró el cumpleaños de Bogotá! Victoria por la mínima

En un partido muy cerrado, Independiente Santa Fe logró sacar el resultado favorable para firmar su segundo triunfo en el torneo. Alfredo Arias y sus dirigidos sumaron de a tres y ascienden a la quinta casilla con el objetivo de acomodarse dentro de los ocho. Opciones, lesiones, pases interceptados y muchos errores en el partido. Muchas infracciones, y un dominio de Santa Fe que finalmente terminó en un solitario tanto bogotano.

Tan pronto como inició el encuentro, Deportivo Pereira propuso con un centro de tiro libre de Carlos Ramírez al que no llegó Andrés Correa a contactar la pelota. Continuó atacando con Leonardo Castro, y un disparo apenas desviado. No fue sino hasta los 15 minutos que Wilfrido De La Rosa envió un balón perfecto a Harold Rivera, se perfiló y su remate cruzado se fue lamiendo el poste.



En esa acción, salió lesionado Wilfrido De La Rosa y por él ingresó Andrey Estupiñán. A los 19 minutos, fue la mejor de Independiente Santa Fe con un centro de Matías Mier, cabeceó Neyder Moreno y Wilson Morelo con la testa puso el balón en el travesaño. Neyder se tomó confianza en una pelota quieta, Harlen Castillo salvó dejando suelto el balón y Carlos Sánchez no logró embocarla. Con un Leandro Castellanos golpeado, Leonardo Castro picó la pelota por encima del golero y pasó apenas desviado, Brayan León tampoco pudo meterla.



La primera parte culminó con un cabezazo de Leonardo Castro atajado por Leandro Castellanos. Ya en el complemento, Castellanos abandonó el terreno de juego, e ingresó José Silva. Pereira creció en el segundo tiempo, pero no tuvo la comodidad para romper los ceros. Mientras tanto, Santa Fe intentó con Neyder Moreno que Harlen Castillo envió al córner. Luego, un remate de Edwin Herrera de media distancia cerca del palo. Los bogotanos empezaron a generar faltas que pusieron en peligro a Silva, pero no hubo manera de vulnerar las barreras en reiteradas ocasiones.



Sobre el minuto 79, Santa Fe aprovechó el gran espacio que le dio Pereira en un contragolpe iniciado por José Aja, Carlos Sánchez, Neyder Moreno que asistió a Andrey Estupiñán, y definición por debajo de los pies de Harlen Castillo. Los pereiranos pudieron empatar, pero no contaron con la puntería para embocarla, y visitarán a Jaguares de Córdoba. Los bogotanos recibirán al Deportes Tolima.