Santa Fe le dio Palogrande a Once Caldas y clasificó a cuadrangulares

Once Caldas e Independiente Santa Fe se enfrentaban en un duelo crucial para sellar la clasificación a cuadrangulares de Liga BetPlay 2024-I y aunque el empate favorecía a ambos, el cardenal terminó ganando por la mínima diferencia tras golazo de Hugo Rodallega.

Santa Fe pegó desde el primer minuto y la pelota quieta fue esencial, pues Hugo Rodallega, como nunca antes visto, terminó ejecutando un tiro libre magistral que dejó sin opción al arquero del blanco blanco Ezequiel Mastrolía, quien nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.



Ese gol sorprendió a Once Caldas y parecía que el partido no iba a acabar así debido a que la obligación del local era marcar para poder igualar el juego de manera rápida.



Sin embargo, Santa Fe se aproximó con Rodallega de manera constante y las aproximaciones del Once Caldas se demoraron en aparecer, pero no tuvieron efectividad, pues la mayoría fue a través de remates de media distancia.



Ante los pocos recursos del Once Caldas debido al juego defensivo de Santa Fe, el primer tiempo quedó a favor de la visita y en el complemento se esperaba un juego más intenso.



Aunque las expectativas eran altas para ambos equipos, aunque más para Once Caldas que estaba necesitado de empatar el juego.



Sin embargo, el partido cayó en juego y las opciones no fueron muy seguidas, así que el marcador se mantuvo por todo el segundo tiempo.



Las llegadas se volvieron escasas y Once Caldas tuvo tiros libres y jugadas fuera del arco, pero al frente tuvo a Andrés Mosquera Marmolejo que intervino de gran manera cuando fue exigido.



Santa Fe mantuvo su resultado y de manera muy táctica, el equipo dirigido por Pablo Peirano terminó ganando por la mínima diferencia, dejándolo clasificado a cuadrangulares.



El conjunto cardenal llegó a 29 puntos y peleará un cupo a la final en las finales, mientras que Once Caldas aún no define su clasificación al quedar con 28 unidades, así que deberá buscar el punto que le falta ante Junior de visitante.