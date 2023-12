¡Junior tú papá! El tiburón es campeón al vencer a Medellín en penales

Independiente Medellín y Junior de Barranquilla disputaron el juego de vuelta de la gran final vuelta de Liga BetPlay 2023-II y en un marco espectacular en el estadio Atanasio Girardot, el tiburón logró coronarse campeón. 2-1 en la vuelta y 4-4 en el global hizo que todo se definiera desde el punto del penalti.

Luego de que el juego de ida terminara 3-2 a favor del Junior, Medellín tenía la posibilidad de darle vuelta a ese corto marcador y desde los primeros minutos tuvo una presión intensa en el arco del tiburón, logrando marcar el descuento de manera rápida.



En el minuto 14 el Medellín logró irse arriba en el marcador y de paso empatar la serie 3-3 a través del defensor uruguayo, Jaoquín Varela, quien aprovechó un tiro de esquina de Edwuin Cetré para marcar con una bonita palomita.



Ese gol temprano hizo soñar al poderoso con el título y los de Alfredo Arias lograron meter más sustos y en el minuto 37 el capitán Daniel Torres logró quedar en el área para rematar y convertir el gol, pero el VAR llamó a Nicolás Gallo para revisar una mano del volante, por lo que terminó anulada la jugada.



Tras la mínima diferencia en el descanso, el complemento prometía más propuestas de ambos equipos, pues era una obligación que lograran el resultado para pelear el título.



Sin embargo, el poderoso fue quien salió decidido a demoler al Junior y al minuto 56, muy tempranito, logró el 2-0 (4-3 global) para poner a celebrar a los miles de asistentes al Atanasio Girardot.



El encargado de convertir fue el goleador del equipo Edwuin Cetré, quien cumplió con la ley del ex y de paso acercó a su equipo al título. Un remate de media distancia y bien ubicado a la esquina fue imposible para Santiago Mele.



A partir de allí, Junior no se encontró en el terreno de juego y empezó a cometer faltas constantes que lo terminaron afectando, porque no se le dio mucha continuidad al encuentro.



Sin embargo, eso las pocas ideas de Junior hizo que Medellín lo aprovechara e intentaron hacer el gol que definiera el campeonato, pero terminaron siendo muy individualistas atacantes como Anderson Plata y Brayan León, quienes no lograron la fórmula para asegurar el resultado.



De a poco el Medellín se fue resguardando y le dio al Junior la posibilidad de atacar, pero los dirigidos por Arturo Reyes no encontraban la vía que les diera el empate global.



Pese a ello, Junior encontró el agónico gol para terminar alargando todo a los penaltis. Vladimir Hernández quedó en solitario para rematar y la envió al ángulo más imposible para Andrés Mosquera Marmolejo. Nadie llegaba a ese balón y la serie quedó igualada.



Todo se fue a la definición por penaltis y allí, continuó la vibrante final, Junior pegó primero al marcar con Carlos Bacca, mientras que Daniel Torres comenzó errando y fue el comienzo para que el tiburón lograra la décima estrella.



El que tuvo el gol del título fue Léider Berrío, quien definió para marcar el 5-3 en los penaltis y lograron el título luego de cuatro años de sequía.