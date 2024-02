Junior perdió de local y Tolima sigue líder sólido de la Liga

Junior volvió a jugar de local y luego de haber perdido con la suplencia frente a Fortaleza en Bogotá, el tiburón tenía la misión de volver a la victoria contra Deportes Tolima, uno de los líderes de la Liga BetPlay 2024.





Junior se vio confundido frente al Tolima y terminó sufriendo contra los pijaos, quienes se plantaron bien en el Metropolitano, logrando al final, ganar por la mínima diferencia.



El primer tiempo fue complejo para Junior, que ante las opciones que tuvo, no pudo definir de gran manera y padeció en ese ítem, en la que Carlos Bacca, Yimmi Chará y José Enamorado terminaron fallando.



Tolima continuó plantándose bien y antes de finalizar el primer tiempo lograron abrir el marcador, aunque fue con un poco de complicidad de la defensa de Junior, quienes no lograron rechazar el balón y el rebote le terminó pegando a Didier Moreno para hacer un gol propia puerta.



Para el segundo tiempo Junior debía salir sí o sí a marcar el empate y soñar con la remontada, pero por más que intentaron en esos primeros 20 minutos, no encontraron definir para llegar a ese gol.



Yimmi Chará y Homer Martínez intentaron fueron los que aparecieron en minutos clave, pero no consiguieron anotar y los minutos terminaron siendo el rival a vencer.



David González movió su banco en busca de mantener el resultado y se dedicó los últimos 15 minutos a cerrarle los espacios a Junior, quien seguía insistiendo, pero no encontraron el camino correcto para lograr su cometido.



Arturo Reyes también intentó solucionar esa falta de gol contra los pijaos con el ingreso de varios jugadores de ataque como Vladimir Hernández y Johan Bocanegra, quienes ingresaron en los minutos finales por José Enamorado y Carlos Bacca, quienes fueron bloqueados en gran parte del juego.



Junior no desistió y no quería salir perdedor, pero al frente tuvieron al arquero Neto Volpi, quien le ahogó un remate a Marco Pérez, mientras que Tolima intentó aprovechar los espacios con contragolpes.



Con el conjunto tiburón jugado, Tolima casi logra sellar la victoria en el minuto 90+4, pero apareció Santiago Mele para evitar el gol de Léider Riascos, quien remató, pero el uruguayo alcanzó a llegar a un balón complicado.



Al final, Junior no consiguió un resultado favorable y cayó de local por primera vez en este torneo, mientras que Tolima sigue siendo líder sólido de la Liga con 14 puntos.